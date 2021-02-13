Из-за осложнений погодных условий в Украине 13 февраля состоялась задержка в движении ряда поездов дальнего следования.

В частности, поезд №731 Киев – Запорожье ночью опоздал на 2 часа. Для 35 его пассажиров, направлявшихся в аэропорт "Борисполь" Укрзализныця организовала дополнительный рейс экспресса.

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Также задержали отправление поезда Киев – Рахов, чтобы на него успели осуществить пересадку 5 пассажиров.

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№8 Черновцы – Киев. Задержка в движении составила 1 час и 18 минут. В нем находились 8 пассажиров, которые также направлялись в "Борисполь". Чтобы они успели на пересадку, для них задержали отправление экспресса до 10:30.

№102 Херсон – Киев. Причина – обнаружен дефект колеса. Пассажиров плацкартного вагона, где произошел инцидент, пересадили в купе.

Что касается других поездов, в Укразилиныце уверяют, что все они идут по расписанию, несмотря на сложные погодные условия.

При необходимости для всех пассажиров будут оперативно организованы удобные пересадки и созданы комфортные условия ожидания рейса, что едут не по графику,

– добавили в государственной компании.

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