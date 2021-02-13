Из-за непогоды опоздал ряд поездов: какие именно
Из-за осложнений погодных условий в Украине 13 февраля состоялась задержка в движении ряда поездов дальнего следования.
Источник:Пресс-служба Укрзализныци
В частности, поезд №731 Киев – Запорожье ночью опоздал на 2 часа. Для 35 его пассажиров, направлявшихся в аэропорт "Борисполь" Укрзализныця организовала дополнительный рейс экспресса.
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Также задержали отправление поезда Киев – Рахов, чтобы на него успели осуществить пересадку 5 пассажиров.
Какие еще поезда приходили с опозданием 13 февраля
- №8 Черновцы – Киев. Задержка в движении составила 1 час и 18 минут. В нем находились 8 пассажиров, которые также направлялись в "Борисполь". Чтобы они успели на пересадку, для них задержали отправление экспресса до 10:30.
- №102 Херсон – Киев. Причина – обнаружен дефект колеса. Пассажиров плацкартного вагона, где произошел инцидент, пересадили в купе.
- Что касается других поездов, в Укразилиныце уверяют, что все они идут по расписанию, несмотря на сложные погодные условия.
При необходимости для всех пассажиров будут оперативно организованы удобные пересадки и созданы комфортные условия ожидания рейса, что едут не по графику,
– добавили в государственной компании.
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Непогода в Украине: последние события
- В последние дни неблагоприятные погодные условия больше всего поразили Правобережную Украину.
- 11 февраля на Львовщине выпало до 90 сантиметров снега, в Карпатах еще больше – 112 сантиметров.
- Из-за непогоды без электроснабжения в Украине пока остаются 64 населенных пункта.
- Неблагоприятная погода также накрыла Киев. На дорогах столицы – сильный гололед, а также снежные заносы. Поэтому людям приходится собственными силами вытаскивать свои авто.
- А в Ровно и Львове школы перешли на дистанционное обучение.
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