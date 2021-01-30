Из-за непогоды в Одесской области не успели спасти новорожденную девочку
Из-за непогоды в Одесской области в субботу, 30 января, скорая медицинская помощь не смогла вовремя прибыть на вызов. Впоследствии медики все же смогли доехать к роженице. Однако спасти новорожденную девочку не удалось.
Источник: "Думская"
Инцидент произошел в селе Павловка в Березовском районе.
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Детали трагедии
- Примерно в 00:30 25-летняя беременная жительница села Павловка вызвала скорую помощь.
- Медики выехали по вызову, однако из-за непогоды автомобиль застрял в сугробе.
- На помощь женщине отправились спасатели из Государственной службы чрезвычайных ситуаций.
- Однако у беременной начались преждевременные роды. Сожитель бросился помогать женщине. Она родила живую, однако недоношенного девочку.
- Спасатели передали мать и ребенка медикам лишь около 5:00.
- Младенца доставили в Лиманский роддом. Однако спасти девочку не удалось.
- Причину смерти новорожденной сейчас устанавливают специалисты.
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