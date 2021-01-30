Из-за непогоды в Одесской области в субботу, 30 января, скорая медицинская помощь не смогла вовремя прибыть на вызов. Впоследствии медики все же смогли доехать к роженице. Однако спасти новорожденную девочку не удалось.

Источник: "Думская" Инцидент произошел в селе Павловка в Березовском районе. Актуально У Зеленского состоялось совещание по борьбе с последствиями непогоды: какова ситуация в Украине Детали трагедии Примерно в 00:30 25-летняя беременная жительница села Павловка вызвала скорую помощь. Медики выехали по вызову, однако из-за непогоды автомобиль застрял в сугробе. На помощь женщине отправились спасатели из Государственной службы чрезвычайных ситуаций. Однако у беременной начались преждевременные роды. Сожитель бросился помогать женщине. Она родила живую, однако недоношенного девочку. Спасатели передали мать и ребенка медикам лишь около 5:00. Младенца доставили в Лиманский роддом. Однако спасти девочку не удалось. Причину смерти новорожденной сейчас устанавливают специалисты. Обратите внимание! По состоянию на 30 января в Одесской области бушует непогода. Движение на дорогах государственного значения ограничено. Подробнее читайте здесь.