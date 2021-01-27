В Одессе продолжает бушевать сильная непогода. Из-за сильного снегопада в городе транспорт застревает на дороге. Его вытягивают спасатели.

Источник: Национальная полиция Одесской области

Примерно в 10:00 полицейские увидели столкновение автомобилей Citroen и Toyota Corolla. Это произошло на трассе Киев – Одесса.

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Как произошел инцидент

Подтвердив информацию, что пострадавших нет, полицейские пытались завести двигатели транспортных средств водителей. Но не смогли это сделать. В одном из автомобилей находилась семья с младенцем, которые спешили в больницу.



Непогода в Одессе / Фото Полиции Одесской области

В каком состоянии ребенок

Правоохранители помогли матери с ребенком и бабушке. Их забрали в служебный транспорт и доставили в больницу.

Инциденты с автомобилями в Одессе

На улице Самарская, 33 во время поворота забуксовал грузовой автомобиль Volvo. Спасатели с помощью троса вытащили грузовик на проезжую часть дороги.

Также в Любашевском районе на трассе Киев – Одесса грузовой автомобиль DAF не мог самостоятельно подняться на подъем.



В городе застрял грузовик / Фото Полиции Одесской области

Отметим! В Одессу 27 января пришел снежный циклон: в городе сильная метель, налипание мокрого снега. За сутки выпала месячная норма снега – около 50 миллиметров, обесточены 43 населенных пункта. Коммунальщики расчищают снег весь день.