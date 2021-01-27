Застряли с младенцем по дороге в больницу: последствия непогоды в Одессе
В Одессе продолжает бушевать сильная непогода. Из-за сильного снегопада в городе транспорт застревает на дороге. Его вытягивают спасатели.
Источник: Национальная полиция Одесской области
Примерно в 10:00 полицейские увидели столкновение автомобилей Citroen и Toyota Corolla. Это произошло на трассе Киев – Одесса.
К теме "Деревопад" в Одессе: как спасатели помогают заложникам непогоды – фото, видео
Как произошел инцидент
Подтвердив информацию, что пострадавших нет, полицейские пытались завести двигатели транспортных средств водителей. Но не смогли это сделать. В одном из автомобилей находилась семья с младенцем, которые спешили в больницу.
Непогода в Одессе / Фото Полиции Одесской области
В каком состоянии ребенок
Правоохранители помогли матери с ребенком и бабушке. Их забрали в служебный транспорт и доставили в больницу.
Инциденты с автомобилями в Одессе
На улице Самарская, 33 во время поворота забуксовал грузовой автомобиль Volvo. Спасатели с помощью троса вытащили грузовик на проезжую часть дороги.
Также в Любашевском районе на трассе Киев – Одесса грузовой автомобиль DAF не мог самостоятельно подняться на подъем.
В городе застрял грузовик / Фото Полиции Одесской области
Поделиться новостью