Из-за непогоды 500 автомобилей не могут проехать по мосту в оккупированный Крым: видео
Почти 500 автомобилей находятся у въезда на Керченский мост на территории Краснодарского края России. Они не могут попасть во временно оккупированный Крым из-за сильных снегопадов.
Источник:"Крым.Реалии"
Снегопады в Крыму
В результате непогоды движение транспорта по мосту ограничили.
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В то же время российские власти уверяют, что дорога в сторону Краснодарского края – расчищена и "доступна для движения".
Из-за непогоды развернули 8 пунктов обогрева, из них 3 мобильные, остальные – стационарные.
Угроза чрезвычайной ситуации в Крыму
Пророссийская оккупационная власть Крыма ввела режим угрозы чрезвычайной ситуации в 4 районах полуострова:
- в Белогорском;
- Кировскому;
- Ленинскому
- в Керчи.
Именно эти регионы больше всего пострадали от снегопадов.
Керченский мост замело снегом: видео
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