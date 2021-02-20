Почти 500 автомобилей находятся у въезда на Керченский мост на территории Краснодарского края России. Они не могут попасть во временно оккупированный Крым из-за сильных снегопадов.

Снегопады в Крыму

В результате непогоды движение транспорта по мосту ограничили.

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В то же время российские власти уверяют, что дорога в сторону Краснодарского края – расчищена и "доступна для движения".

Из-за непогоды развернули 8 пунктов обогрева, из них 3 мобильные, остальные – стационарные.

Угроза чрезвычайной ситуации в Крыму

Пророссийская оккупационная власть Крыма ввела режим угрозы чрезвычайной ситуации в 4 районах полуострова:

в Белогорском;

Кировскому;

Ленинскому

в Керчи.

Именно эти регионы больше всего пострадали от снегопадов.

Керченский мост замело снегом: видео