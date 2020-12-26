Из-за непогоды более 350 городов и сел без света: в каких областях
Снег и сильные порывы ветра в Украине привели к обесточиванию 357 населенных пунктов по всей стране. Без света остаются жители 5 областей.
В результате осложнения погодных условий по состоянию на утро субботы, 26 декабря, 357 городов и сел находятся без света. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
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Из-за срабатывания систем защиты линий электропередач обесточены населенные пункты в 5 областях.
Где сейчас нет света
- В Полтавской области – 281 город и село;
- в Сумской – 46;
- в Донецкой – 15;
- в Днепропетровской – 13;
- в Черновицкой – 2.
К восстановлению электроснабжения привлекли бригады облэнерго.
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