Снег и сильные порывы ветра в Украине привели к обесточиванию 357 населенных пунктов по всей стране. Без света остаются жители 5 областей.

В результате осложнения погодных условий по состоянию на утро субботы, 26 декабря, 357 городов и сел находятся без света. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Читайте также Спасатели усиленно будут работать во время рождественских праздников

Из-за срабатывания систем защиты линий электропередач обесточены населенные пункты в 5 областях.

Где сейчас нет света

В Полтавской области – 281 город и село;

в Сумской – 46;

в Донецкой – 15;

в Днепропетровской – 13;

в Черновицкой – 2.

К восстановлению электроснабжения привлекли бригады облэнерго.

Обратите внимание! В восточных и южных областях утром 26 декабря прогнозируют сильный дождь, который во второй половине дня сменится сильным мокрым снегом. На западе и севере страны будет солнечно, осадков не прогнозируют.