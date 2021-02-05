Ухудшение погодных условий привело к обесточиванию 189 населенных пунктов. Утром 5 февраля света нет в 7 областях Украины.

Источник: ГСЧС

В некоторых областях Украины дует сильный ветер. Из-за этого там сработала автоматическая система защиты линий электропередач.

Читайте также В Украину идет непогода: где будет гололедица и штормовой ветер

Где нет света по состоянию на утро 5 февраля

Черниговская область – 54 населенных пункта;

Киевская – 32;

Житомирская – 32;

Полтавская – 21;

Тернопольская – 20;

Хмельницкая – 19;

Винницкая – 11.

К восстановлению электроснабжения привлекли бригады облэнерго.

Погода в Украине на 5 февраля

По данным Укргидрометцентра, после временной оттепели в большинство регионов придет похолодание.

Почти все области накроет штормовой ветер, а на дорогах будет гололедица.

Средняя температура воздуха составит -1..-4 градуса.



Погода на 5 февраля / Скриншот из сайта Гидрометцентра