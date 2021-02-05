Из-за непогоды без света остались жители почти 200 городов и сел: в каких областях
Ухудшение погодных условий привело к обесточиванию 189 населенных пунктов. Утром 5 февраля света нет в 7 областях Украины.
Источник: ГСЧС
В некоторых областях Украины дует сильный ветер. Из-за этого там сработала автоматическая система защиты линий электропередач.
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Где нет света по состоянию на утро 5 февраля
- Черниговская область – 54 населенных пункта;
- Киевская – 32;
- Житомирская – 32;
- Полтавская – 21;
- Тернопольская – 20;
- Хмельницкая – 19;
- Винницкая – 11.
К восстановлению электроснабжения привлекли бригады облэнерго.
Погода в Украине на 5 февраля
- По данным Укргидрометцентра, после временной оттепели в большинство регионов придет похолодание.
- Почти все области накроет штормовой ветер, а на дорогах будет гололедица.
- Средняя температура воздуха составит -1..-4 градуса.
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