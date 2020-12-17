По состоянию на утро, 17 декабря, из-за осложнения погодных условий без света оказались жители 22 населенных пунктов на Черниговщине. Обесточивание вызвали сильные порывы ветра и мокрый снег.

Сейчас работники облэнерго пытаются восстановить электроснабжение. Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

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В ГСЧС отметили, что в результате осложнения погодных условий происходило срабатывание системы защиты линий электропередач.

Поэтому 22 населенных пункта в Черниговской области остались без света.

Кроме этого, в Службе автомобильных дорог сообщили, что транспортное сообщение на автодорогах государственного и местного значения обеспечено. Сейчас там нет ограничений движения.

"Для обеспечения проезда от Службы автомобильных дорог привлечено 548 работников и 353 единицы техники", – говорится в сообщении.

Какой будет погода в Украине 17 декабря