Из-за непогоды без света остались 22 населенных пункта на Черниговщине
По состоянию на утро, 17 декабря, из-за осложнения погодных условий без света оказались жители 22 населенных пунктов на Черниговщине. Обесточивание вызвали сильные порывы ветра и мокрый снег.
Сейчас работники облэнерго пытаются восстановить электроснабжение. Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
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В ГСЧС отметили, что в результате осложнения погодных условий происходило срабатывание системы защиты линий электропередач.
Поэтому 22 населенных пункта в Черниговской области остались без света.
Кроме этого, в Службе автомобильных дорог сообщили, что транспортное сообщение на автодорогах государственного и местного значения обеспечено. Сейчас там нет ограничений движения.
"Для обеспечения проезда от Службы автомобильных дорог привлечено 548 работников и 353 единицы техники", – говорится в сообщении.
Какой будет погода в Украине 17 декабря
- Синоптики прогнозируют, что в четверг, 17 декабря, в Украине начнется оттепель.
- Погода будет довольно теплой и сухой. Температура опустится ниже 0 лишь в центральных и восточных областях страны.
- Водителям необходимо быть бдительными во время движения, ведь в течение дня туманы усложнят видимость.
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