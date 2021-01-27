В результате осложнения погодных условий обесточены 117 населенных пунктов в 5 областях Украины. Кроме того, спасатели расчистили отдельные участки дорог в Львовской и Ровненской областях.

Источник: ГСЧС По состоянию на утро 27 января из-за мокрого снега, дождя и порывов ветра 117 населенных пунктов остаются без света. Читайте также В снежную ловушку на Волыни и Ровненщине попали десятки автомобилей: как их спасали – видео Обесточены города и села в таких областях Житомирская – 79;

Киевская – 13;

Одесская – 13;

Черниговская – 11;

Запорожская – 1. К восстановлению электроснабжения привлекли бригады облэнерго. Трудности на дорогах удалось ликвидировать В связи со снежными заносами, вызванными ветром, на отдельных участках дорог в Львовской и Ровненской областях возникли пробки.

Для обеспечения работы снегоочистительной техники чрезвычайники ввели ограничение движения для крупногабаритного транспорта на участке трассы Р-15 Ковель – Жовква между селами Тудорковичи и Хоробров Сокольского района Львовской области.

на участке трассы Р-15 Ковель – Жовква между селами Тудорковичи и Хоробров Сокольского района Львовской области. К таким ограничениям прибегли и на 2 проблемных участках в Ровненской области – объездная дорога города Ровно и трасса Ровно – Луцк.

Сейчас пробки удалось ликвидировать, движение транспорта восстановили.

На Львовщине и Ровненщине восстановили движение транспорта / Фото ГСЧС На проблемных участках дороги восстановили движение: смотрите видео