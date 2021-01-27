Из-за непогоды без света остаются более 100 городов и сел в 5 областях: где именно
В результате осложнения погодных условий обесточены 117 населенных пунктов в 5 областях Украины. Кроме того, спасатели расчистили отдельные участки дорог в Львовской и Ровненской областях.
Источник: ГСЧС
По состоянию на утро 27 января из-за мокрого снега, дождя и порывов ветра 117 населенных пунктов остаются без света.
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Обесточены города и села в таких областях
- Житомирская – 79;
- Киевская – 13;
- Одесская – 13;
- Черниговская – 11;
- Запорожская – 1.
К восстановлению электроснабжения привлекли бригады облэнерго.
Трудности на дорогах удалось ликвидировать
- В связи со снежными заносами, вызванными ветром, на отдельных участках дорог в Львовской и Ровненской областях возникли пробки.
- Для обеспечения работы снегоочистительной техники чрезвычайники ввели ограничение движения для крупногабаритного транспорта на участке трассы Р-15 Ковель – Жовква между селами Тудорковичи и Хоробров Сокольского района Львовской области.
- К таким ограничениям прибегли и на 2 проблемных участках в Ровненской области – объездная дорога города Ровно и трасса Ровно – Луцк.
- Сейчас пробки удалось ликвидировать, движение транспорта восстановили.
На Львовщине и Ровненщине восстановили движение транспорта / Фото ГСЧС
На проблемных участках дороги восстановили движение: смотрите видео
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