Из-за непогоды более 270 населенных пунктов остались без электричества: в каких регионах – фото
Из-за сильного ветра и снега 9 февраля остались обесточенными 273 населенных пункта. Кроме того, в связи с непогодой развернули около 4,8 тысячи пунктов обогрева.
Источник:ГСЧС
Без электричества остались жители сел и городов в 12 областях.
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В каких регионах есть обесточенные населенные пункты
- Одесская область – 85,
- Херсонская – 54,
- Черновицкая – 40,
- Николаевская – 34,
- Запорожская – 12,
- Полтавская – 12,
- Киевская – 10,
- Кировоградская – 10,
- Донецкая – 7,
- Закарпатская – 5,
- Житомирская – 3,
- Днепропетровская – 1.
Бригады облэнерго уже работают над проблемой.
Пункты обогрева
Спасатели вместе с местными властями развернули 4 тысячи 883 пункта обогрева, среди них есть 16 мобильных. Например, на Буковецком перевале, на Прикарпатье. Также там привлекли автомобиль "УРАЛ", чтобы помогать водителям при необходимости.
Сколько людей обратились в пункты обогрева
В течение суток 7 февраля в пункты обогрева обратились 420 человек. Кроме этого, спасатели готовы развернуть дополнительные пункты.
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Мобильный пункт обогрева / Фото ГСЧС
Палатка спасателей / Фото ГСЧС
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