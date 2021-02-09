Из-за сильного ветра и снега 9 февраля остались обесточенными 273 населенных пункта. Кроме того, в связи с непогодой развернули около 4,8 тысячи пунктов обогрева.

Без электричества остались жители сел и городов в 12 областях.

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В каких регионах есть обесточенные населенные пункты

Одесская область – 85,

Херсонская – 54,

Черновицкая – 40,

Николаевская – 34,

Запорожская – 12,

Полтавская – 12,

Киевская – 10,

Кировоградская – 10,

Донецкая – 7,

Закарпатская – 5,

Житомирская – 3,

Днепропетровская – 1.

Бригады облэнерго уже работают над проблемой.

Пункты обогрева

Спасатели вместе с местными властями развернули 4 тысячи 883 пункта обогрева, среди них есть 16 мобильных. Например, на Буковецком перевале, на Прикарпатье. Также там привлекли автомобиль "УРАЛ", чтобы помогать водителям при необходимости.

Сколько людей обратились в пункты обогрева

В течение суток 7 февраля в пункты обогрева обратились 420 человек. Кроме этого, спасатели готовы развернуть дополнительные пункты.

Непогода в Украине: последние новости

С начала недели, с 8 февраля, Украину накрыли снегопады и морозы.

Синоптики предупреждают, что 9 февраля на большинстве территории страны также будет шквальный ветер и метели. К тому же водителям и пешеходам стоит быть осмотрительными из-за гололеда и налипания снега.



Мобильный пункт обогрева / Фото ГСЧС



Палатка спасателей / Фото ГСЧС



Пункт обогрева / Фото ГСЧС