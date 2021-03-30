По состоянию на 30 марта Украина присоединилась к санкциям ЕС против высокопоставленных российских чиновников. Причиной стало заключение оппозиционера Алексея Навального.

В своей декларации высокого представителя ЕС Жозепа Борреля говорится, что их национальная политика в отношении санкций соответствовала позиции ЕС.

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Страны-кандидаты (на вступление в ЕС – 24 канал) Республика Северная Македония, Черногория и Албания, а также страны Европейской ассоциации свободной торговли Исландия, Лихтенштейн и Норвегия, а также Украина присоединяются к этому решению Совета ЕС,

– подчеркнул Боррель.

Боррель отметил, что "ЕС принимает во внимание это обязательство и приветствует его".

Кто находится под санкциями

глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин;

генеральный прокурор Игорь Краснов;

глава Росгвардии Виктор Золотов;

глава Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников.

Что предусматривают санкции

Российским чиновникам запрещено въезжать в страны ЕС.

Кроме того, чиновники не могут хранить финансовые активы в банках стран ЕС.

Заключение Навального: главное