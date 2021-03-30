Из-за Навального: Украина присоединилась к санкциям ЕС против России
По состоянию на 30 марта Украина присоединилась к санкциям ЕС против высокопоставленных российских чиновников. Причиной стало заключение оппозиционера Алексея Навального.
В своей декларации высокого представителя ЕС Жозепа Борреля говорится, что их национальная политика в отношении санкций соответствовала позиции ЕС.
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Страны-кандидаты (на вступление в ЕС – 24 канал) Республика Северная Македония, Черногория и Албания, а также страны Европейской ассоциации свободной торговли Исландия, Лихтенштейн и Норвегия, а также Украина присоединяются к этому решению Совета ЕС,
– подчеркнул Боррель.
Боррель отметил, что "ЕС принимает во внимание это обязательство и приветствует его".
Кто находится под санкциями
- глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин;
- генеральный прокурор Игорь Краснов;
- глава Росгвардии Виктор Золотов;
- глава Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников.
Что предусматривают санкции
- Российским чиновникам запрещено въезжать в страны ЕС.
- Кроме того, чиновники не могут хранить финансовые активы в банках стран ЕС.
Заключение Навального: главное
- 2 февраля оппозиционеру Алексею Навальному в России заменили условный срок по делу "Ив-Роше" на реальный.
- Навальный должен отбыть в колонии 2 года 8 месяцев.
- Сейчас политик находится в колонии №2 в городе Покров Владимирской области.
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