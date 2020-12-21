Новый штамм коронавируса может свести на нет все меры, которые правительства стран вводили для противодействия COVID-19. Все потому, что он заразнее ориентировочно на 40% – 70%, а также распространяется значительно быстрее.

Предварительно новый вид коронавируса получил название VUI 202012/01. Об этом говорится в статье The Economist.

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►В каких странах обнаружили мутировавший COVID-19

К середине декабря 2020 года методом генетического секвенирования обнаружили более 1 500 случаев заражения мутировавшим коронавирусом. Несколько случаев инфицирования зафиксировали в Бельгии, Дании и Нидерландах.

По словам Пасе Пенттинен из Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, большинство европейских стран провели секвенирование значительно меньшего количества образцов, чем Великобритания. Поэтому нельзя исключать возможность, что новый штамм активно распространяется за пределами Великобритании.

Там, где этот вид вируса появится, понадобятся более жесткие меры, чтобы замедлить распространение COVID-19. Поэтому срочные попытки помешать его распространению вполне оправданы. Вопрос о том, насколько его удастся замедлить, пока вакцины не начнут влиять на ситуацию, остается пока без ответа,

– говорится в статье.

►Симптомы и заразность нового штамма

Пока неизвестно, VUI 202012/01 вызывает ли тяжелые симптомы чем уже известный COVID-19. Сейчас в этом в Великобритании продолжаются исследования. Кстати, ученые также ищут доказательства, которые подтвердили, что новый штамм действительно заразнее.

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На высшую заразность нового коронавируса указывают 2 фактора: