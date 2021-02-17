Во время обысков в ночь на 17 февраля оккупанты задержали 7 крымских татар. Из-за этого прокуратура Крыма и Севастополя открыла 2 уголовных производства.

Оккупанты провели массовые обыски в домах крымских татар и задержали их. На это уже отреагировала украинская прокуратура.

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Открыли 2 уголовных дела

Уголовные производства начали по статьям о нарушении неприкосновенности жилья и незаконном лишении свободы.

За эти незаконные действия предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

Досудебное следствие проводит крымское управление Нацполиции.

Что известно об обысках в Крыму

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сообщил, что ночью и утром 17 февраля в дома крымских татар пришли сотрудники ФСБ.

"Крымская солидарность" назвала имена 7 задержанных:

Абдулбория Махамадаминова;

Азамата Эюпова;

Тимура Ялкабова;

Олега Федорова;

Эрнеста Ибрагимова;

Ленура Сейдаметова;

Яшара Шихаметова.

Родственникам на местах российские силовики заявили, что задержанным вменяют статью о терроризме. Мол, ФСБ задержало "19 исламистов, планировавших диверсии и теракты на Северном Кавказе". Среди них – задержанные на Крымском полуострове.

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