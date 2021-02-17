Из-за массовых обысков в Крыму Украина открыла 2 дела
Во время обысков в ночь на 17 февраля оккупанты задержали 7 крымских татар. Из-за этого прокуратура Крыма и Севастополя открыла 2 уголовных производства.
Источник:"Крым.Реалии"
Оккупанты провели массовые обыски в домах крымских татар и задержали их. На это уже отреагировала украинская прокуратура.
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Открыли 2 уголовных дела
Уголовные производства начали по статьям о нарушении неприкосновенности жилья и незаконном лишении свободы.
За эти незаконные действия предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.
Досудебное следствие проводит крымское управление Нацполиции.
Что известно об обысках в Крыму
Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сообщил, что ночью и утром 17 февраля в дома крымских татар пришли сотрудники ФСБ.
"Крымская солидарность" назвала имена 7 задержанных:
- Абдулбория Махамадаминова;
- Азамата Эюпова;
- Тимура Ялкабова;
- Олега Федорова;
- Эрнеста Ибрагимова;
- Ленура Сейдаметова;
- Яшара Шихаметова.
Родственникам на местах российские силовики заявили, что задержанным вменяют статью о терроризме. Мол, ФСБ задержало "19 исламистов, планировавших диверсии и теракты на Северном Кавказе". Среди них – задержанные на Крымском полуострове.
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