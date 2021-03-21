Из-за локдауна в Киеве: проведение форума "Украина 30" приостановили
Из-за обострения эпидемиологической ситуации в Киеве на 3 недели приостановили Всеукраинский форум "Украина 30".
Источник:Всеукраинский Форум Украина 30
Организаторы отметили, что беспокоятся о здоровье участников и гостей мероприятия.
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Всеукраинский форум "Украина 30" берет перерыв на 3 недели из-за введения ряда карантинных ограничений в Киеве. Мы заботимся о здоровье участников и гостей мероприятия,
– говорится в сообщении.
Форум "Украина 30": главное
- До 30 Дня Независимости Украины президент Владимир Зеленский объявил о проведении серии форумов "Украина 30".
- В течение 8 – 9 февраля в Киеве провели форум "Украина 30 Коронавирус: вызовы и ответы".
- В течение 15 – 17 февраля – форум "Украина 30: Платежка".
- В течение 22 – 24 февраля – форум "Украина 30. Инфраструктура".
- В течение 9 – 10 марта – форум "Украина 30. Культура. Медиа. Туризм".
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