Из-за обострения эпидемиологической ситуации в Киеве на 3 недели приостановили Всеукраинский форум "Украина 30".

Организаторы отметили, что беспокоятся о здоровье участников и гостей мероприятия.

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Всеукраинский форум "Украина 30" берет перерыв на 3 недели из-за введения ряда карантинных ограничений в Киеве. Мы заботимся о здоровье участников и гостей мероприятия,

– говорится в сообщении.

Форум "Украина 30": главное

До 30 Дня Независимости Украины президент Владимир Зеленский объявил о проведении серии форумов "Украина 30".

В течение 8 – 9 февраля в Киеве провели форум "Украина 30 Коронавирус: вызовы и ответы".

В течение 15 – 17 февраля – форум "Украина 30: Платежка".

В течение 22 – 24 февраля – форум "Украина 30. Инфраструктура".

В течение 9 – 10 марта – форум "Украина 30. Культура. Медиа. Туризм".

Обратите внимание! С 21 марта в Киеве начал действовать локдаун. В частности, в столице запретили работу культурных учреждений и проведение массовых мероприятий.