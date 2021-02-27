Чтобы спасти акваторию Азовского моря, Керченский мост нужно немедленно разобрать. Из-за нарушения водного обмена между Азовским и Черным морями мир уже потерял редких дельфинов.

Российский независимый эксперт Юрий Медовар заявил, что Азовское море – внутреннее.

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Главное, что у него есть водообмен с Черным морем. Мост в два раза сократил пересечение, через которое тысячелетиями происходил водообмен,

– подчеркнул Медовар.

Он отметил, что Азовское море – это экосистема, которая связана с внешним миром через Черное море.

Теперь биотика Азовского моря получила удар. Условия в море меняются.

Российская оккупация Крыма вызвала ряд экологических бедствий.

Что изменилось

Обратите внимание! За ситуацию с водой на полуострове Крым ответственна страна-оккупант – Россия.