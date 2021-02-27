Из-за Крымского моста из Азовского моря исчезли редкие дельфины
Чтобы спасти акваторию Азовского моря, Керченский мост нужно немедленно разобрать. Из-за нарушения водного обмена между Азовским и Черным морями мир уже потерял редких дельфинов.
Источник:"Апостроф"
Российский независимый эксперт Юрий Медовар заявил, что Азовское море – внутреннее.
Актуально ОРДЛО на грани экологической катастрофы: в воду может попасть радиация
Главное, что у него есть водообмен с Черным морем. Мост в два раза сократил пересечение, через которое тысячелетиями происходил водообмен,
– подчеркнул Медовар.
Он отметил, что Азовское море – это экосистема, которая связана с внешним миром через Черное море.
Теперь биотика Азовского моря получила удар. Условия в море меняются.
Российская оккупация Крыма вызвала ряд экологических бедствий.
Что изменилось
- Поблизости от Симферополя пересохло Аянское водохранилище.
- Из-за засухи исчез водопад Су-Учхан. Также мир потерял самый высокий в Украине водопад Учан-Су.
- Кроме того, на полуострове высох ряд озер. В частности, возле сел Краснокаменка и Зализное.
Поделиться новостью