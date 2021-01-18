Офис генпрокурора открыл производство из-за кнопкодавства во время голосования за назначение Сергея Шкарлета министром образования и науки. Соответствующее заявление ранее подали члены фракции "Голос".

Кнопкодавство зафиксировали среди нардепов ОПЗЖ. Об этом сообщила депутат Инна Совсун на своей странице в фейсбуке.

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Как отметила Совсун, теперь факт кнопкодавства должны доказать правоохранители. Расследование поручили провести Государственному бюро расследований.

В материалах указано, что карточка Григория Суркиса от ОПЗЖ проголосовала "за", хотя самого Суркиса в зале не было... Голосов за назначение министра образования и науки в Верховной Раде не было,

– подчеркнула она.

Известно, что правоохранители открыли дело по статье 364 Уголовного кодекса о злоупотреблении властью или служебным положением. Санкция статьи предусматривает:

​лишение свободы на срок от 3 до 6 лет;

до 3 лет лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью;

штраф.

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Как голосовали за назначение Шкарлета

Голосование за назначение Сергея Шкарлета министром образования и науки состоялось 17 декабря.

Тогда его кандидатуру поддержали 226 народных депутатов. Заметим, что именно столько голосов было нужно для назначения Шкарлета полноценным министром.

Больше всего голосов за Шкарлета отдали нардепы из "Слуги народа" – 171. А вот партия "Голос" голосовала против.

Больше о том, кто такой Сергей Шкарлет и что он успел сделать на посту и. о. министра образования и науки – читайте в материале 24 канала.