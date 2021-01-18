Кнопкодавство во время назначения Шкарлета: Офис генпрокурора открыл производство
Офис генпрокурора открыл производство из-за кнопкодавства во время голосования за назначение Сергея Шкарлета министром образования и науки. Соответствующее заявление ранее подали члены фракции "Голос".
Кнопкодавство зафиксировали среди нардепов ОПЗЖ. Об этом сообщила депутат Инна Совсун на своей странице в фейсбуке.
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Как отметила Совсун, теперь факт кнопкодавства должны доказать правоохранители. Расследование поручили провести Государственному бюро расследований.
В материалах указано, что карточка Григория Суркиса от ОПЗЖ проголосовала "за", хотя самого Суркиса в зале не было... Голосов за назначение министра образования и науки в Верховной Раде не было,
– подчеркнула она.
Известно, что правоохранители открыли дело по статье 364 Уголовного кодекса о злоупотреблении властью или служебным положением. Санкция статьи предусматривает:
- лишение свободы на срок от 3 до 6 лет;
- до 3 лет лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью;
- штраф.
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Как голосовали за назначение Шкарлета
- Голосование за назначение Сергея Шкарлета министром образования и науки состоялось 17 декабря.
- Тогда его кандидатуру поддержали 226 народных депутатов. Заметим, что именно столько голосов было нужно для назначения Шкарлета полноценным министром.
- Больше всего голосов за Шкарлета отдали нардепы из "Слуги народа" – 171. А вот партия "Голос" голосовала против.
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