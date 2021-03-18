Зерно отравили: на Херсонщине снова гибнут краснокнижные птицы
В заповеднике "Аскания Нова" продолжают массово гибнуть краснокнижные птицы – серые журавли и огари. Причина трагедии – отравленное зерно, которое рассыпают сельхозпроизводители.
Источник:Укринформ
Директор биосферного заповедника "Аскания Нова" Виктор Гавриленко рассказал, что птицы гибнут из-за человеческой непорядочности.
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Наши люди (сельхозпроизводители – 24 канал) насколько глубоко непорядочные. Вчера (погибли – 24 канал) 18 серых журавлей и 20 огарей. У всех те же признаки отравления препаратом группы бродифакум,
– заявил Гариленко.
Он отметил, что в рамках уголовного производства провели следственные действия и взяли соответствующие пробы.
Что еще рассказал директор "Аскании Новой"
- Мертвых птиц находят на полях Херсонщины. Однако такая проблема есть по всей Украине.
- Только за один день Гавриленко увидел около 20 журавлей, которые уже едва могли летать. Еще 3 птиц – "кандидатов на вымирание" - побрели от людей в болото.
- Вскоре через эти территории будут пролетать тысячи птиц. Тогда наступит настоящая беда.
- С аграриями пытались разговаривать. Однако это не помогло. По словам Гавриленко, теперь государство должно перейти к более жестким методам выхода из проблемы.
- Непорядочные аграрии переждали волну проверки и вернулись к смертельным методам борьбы с грызунами.
- Гавриленко рассказывает: отравленное зерно стоит засыпать прямо в норку и затаптывать, а не оставлять на поверхности.
- По словам директора "Аскании-Новой", к нему обращаются международные организации. В частности, они предлагают свою защиту и помощь.
- Гавриленко подытожил: "я объясняю, что мы сейчас работаем на государственном уровне – есть реакция государственных структур. Мы ожидаем, что совместными усилиями попытаемся сломать этот стереотип, сложившийся в нашем обществе в части того "что хочу, то и делаю на земле", и что нет ответственности".
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