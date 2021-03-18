В заповеднике "Аскания Нова" продолжают массово гибнуть краснокнижные птицы – серые журавли и огари. Причина трагедии – отравленное зерно, которое рассыпают сельхозпроизводители.

Директор биосферного заповедника "Аскания Нова" Виктор Гавриленко рассказал, что птицы гибнут из-за человеческой непорядочности.

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Наши люди (сельхозпроизводители – 24 канал) насколько глубоко непорядочные. Вчера (погибли – 24 канал) 18 серых журавлей и 20 огарей. У всех те же признаки отравления препаратом группы бродифакум,

– заявил Гариленко.

Он отметил, что в рамках уголовного производства провели следственные действия и взяли соответствующие пробы.

Что еще рассказал директор "Аскании Новой"

Мертвых птиц находят на полях Херсонщины. Однако такая проблема есть по всей Украине.

Только за один день Гавриленко увидел около 20 журавлей, которые уже едва могли летать. Еще 3 птиц – "кандидатов на вымирание" - побрели от людей в болото.

Вскоре через эти территории будут пролетать тысячи птиц. Тогда наступит настоящая беда.

С аграриями пытались разговаривать. Однако это не помогло. По словам Гавриленко, теперь государство должно перейти к более жестким методам выхода из проблемы.

Непорядочные аграрии переждали волну проверки и вернулись к смертельным методам борьбы с грызунами.

Гавриленко рассказывает: отравленное зерно стоит засыпать прямо в норку и затаптывать, а не оставлять на поверхности.

По словам директора "Аскании-Новой", к нему обращаются международные организации. В частности, они предлагают свою защиту и помощь.

Гавриленко подытожил: "я объясняю, что мы сейчас работаем на государственном уровне – есть реакция государственных структур. Мы ожидаем, что совместными усилиями попытаемся сломать этот стереотип, сложившийся в нашем обществе в части того "что хочу, то и делаю на земле", и что нет ответственности".

Обратите внимание! Впервые об отравлении птиц из "Аскании Новой" заговорили в феврале. Тогда погибло более 200 краснокнижных журавлей.