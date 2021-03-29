Поведение Ирана в расследовании авиакатастрофы самолета МАУ вынуждает пересмотреть международную конвенцию о расследовании авиакатастроф. Как пояснил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин, сейчас конвенция не позволяет заставить Иран выполнять свои обязательства.

По словам Енина, вопрос ужесточения конвенции собираются обсудить в ближайшее время. Это должно произойти во время встречи глав МИД тех стран, чьи граждане пострадали в авиакатастрофе МАУ.

Важно Украина потребует от Ирана продолжить расследование крушения самолета МАУ

Енин подчеркнул, что к пересмотру конвенции побуждают неудовлетворительные действия Ирана в контексте расследования авиакатастрофы МАУ.

Одним из направлений такого диалога будет оценка возможностей внесения изменений в положения международных конвенций, регулирующих соответствие технического расследования, поскольку мы видим насколько сложно заставить государство-член Конвенции добросовестно выполнять свои обязательства, если государство уклоняется от сотрудничества,

– сказал Енин.

Ранее Иран обнародовал окончательный отчет по результатам технического расследования авиакатастрофы МАУ. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба же подчеркнул, что это не отчет, а манипуляция, потому что его выводы – ложные.

Справка. Самолет украинской авиакомпании МАУ сбили иранскими ракетами 8 января 2020 года. На борту находились 176 человек, 9 из которых – члены экипажа. Все они погибли.

Как продвигается расследование

В своем финальном техническом отчете Тегеран заявил, что самолет был уничтожен из-за ошибки оператора ПВО. Иранская сторона утверждает, что самолет был случайно определен как "вражеская цель".

Именно поэтому Иран решил выпустить по пассажирскому самолету 2 ракеты. Важно, что расследование по авиатехнике прокуратура Ирана завершила в феврале 2021, но имена подозреваемых называть отказываются.