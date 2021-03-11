Совет нацбезопасности и обороны Украины 11 марта собрался на заседание. Говорилось, в частности, о так называемых Харьковских соглашениях. По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, могут возбудить дела против тех депутатов, которые их ратифицировали.

Обстоятельства ратификации соглашений во время заседания СНБО поручили изучить СБУ. За соглашения Верховная Рада голосовала 27 апреля 2010 года.

К теме СНБО провела очередное заседание: какие решения приняли

Появились так называемые Харьковские соглашения, которые в беспрецедентно короткий промежуток времени, через 4 дня после подписания были ратифицированы депутатами Верховной Рады,

– отметил Данилов.

Если будет необходимость, возбудят дело о госизмене

Служба безопасности должна выяснить, при каких обстоятельствах голосовали 236 народных депутатов. Как отметил секретарь СНБО, если будет необходимость, то могут возбудить дела за госизмену в отношении соответствующих политиков. Их перечень у Данилова есть.

Это 6 сессия 6 созыва. Здесь очень много интересных персонажей, которые продолжают находиться в украинской политике. Некоторые из них, как, например, господин Литвин, предлагает себя на должность государственного университета. Я извиняюсь, но мне было бы стыдно смотреть в глаза студентам,

– сказал Данилов.

По словам секретаря СНБО, именно такие действия привели к тому, что Крым был оккупирован, а на территории Луганской и Донецкой области идет война.