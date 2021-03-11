Из-за Харьковских соглашений могут открыть дела о госизмене против 236 депутатов, - Данилов
Совет нацбезопасности и обороны Украины 11 марта собрался на заседание. Говорилось, в частности, о так называемых Харьковских соглашениях. По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, могут возбудить дела против тех депутатов, которые их ратифицировали.
Источник:24 канал
Обстоятельства ратификации соглашений во время заседания СНБО поручили изучить СБУ. За соглашения Верховная Рада голосовала 27 апреля 2010 года.
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Появились так называемые Харьковские соглашения, которые в беспрецедентно короткий промежуток времени, через 4 дня после подписания были ратифицированы депутатами Верховной Рады,
– отметил Данилов.
Если будет необходимость, возбудят дело о госизмене
Служба безопасности должна выяснить, при каких обстоятельствах голосовали 236 народных депутатов. Как отметил секретарь СНБО, если будет необходимость, то могут возбудить дела за госизмену в отношении соответствующих политиков. Их перечень у Данилова есть.
Это 6 сессия 6 созыва. Здесь очень много интересных персонажей, которые продолжают находиться в украинской политике. Некоторые из них, как, например, господин Литвин, предлагает себя на должность государственного университета. Я извиняюсь, но мне было бы стыдно смотреть в глаза студентам,
– сказал Данилов.
По словам секретаря СНБО, именно такие действия привели к тому, что Крым был оккупирован, а на территории Луганской и Донецкой области идет война.
Что известно о Харьковских соглашениях?
Так называемые "Харьковские соглашения" подписали в Харькове в апреле 2010 года. В соответствии с ними, пребывание Черноморского Флота Российской Федерации в Севастополе было продлено на 25 лет в обмен на скидку цены на газ на 30%, но не более чем на 100 долларов за каждую тысячу кубометров. Документ ратифицировала Верховная Рада. Еще в 2014 году Генпрокуратура открыла дело из-за этих соглашений. Дело расследовали за злоупотребление властью и государственную измену.
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