Донетчина – без тепла: из-за долгов в области отключили газ
"Нафтогаз" прекратил поставки природного газа для "Донецктеплокоммунэнерго". Все – из-за долгов предприятия. В результате область с 6 марта останется без тепла.
Источник:Донецкоблгаз
В пресс-службе "Донецкоблгаза" подчеркнули, что всегда стоят на защите интересов жителей Донецкой области.
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Почему отключили газ
В то же время также пояснили, что действия "Донецктеплокоммунэнерго" и "Нафтогаза" заставляют действовать согласно требованиям законодательства, чтобы не допустить государству ущерба.
В "Донецкоблгазе" отметили, что ежедневное несанкционированное потребление газа может наносить ущерб государству. Их размер может достигать 150 миллионов гривен ежемесячно.
В Донецкой области отключили газ / Официальные документы
Запасы газа в Украине
Стоит заметить, что март для газохранилищ в Украине начинается с рекордными запасами. Там хранится более 18 миллиардов кубических метров природного газа.
Этот показатель на 13% больше, чем в течение этого переиод в 2020 году. Кроме того, это также – самый высокий уровень наполнения хранилищ, начиная с 2011 года.
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