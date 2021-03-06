"Нафтогаз" прекратил поставки природного газа для "Донецктеплокоммунэнерго". Все – из-за долгов предприятия. В результате область с 6 марта останется без тепла.

В пресс-службе "Донецкоблгаза" подчеркнули, что всегда стоят на защите интересов жителей Донецкой области.

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Почему отключили газ

В то же время также пояснили, что действия "Донецктеплокоммунэнерго" и "Нафтогаза" заставляют действовать согласно требованиям законодательства, чтобы не допустить государству ущерба.

Справка. Общая задолженность предприятия составляет более 1,5 миллиарда гривен. Для возобновления поставок газа необходимо оплатить не менее 302 миллиона.

В "Донецкоблгазе" отметили, что ежедневное несанкционированное потребление газа может наносить ущерб государству. Их размер может достигать 150 миллионов гривен ежемесячно.



В Донецкой области отключили газ / Официальные документы

Запасы газа в Украине

Стоит заметить, что март для газохранилищ в Украине начинается с рекордными запасами. Там хранится более 18 миллиардов кубических метров природного газа.

Этот показатель на 13% больше, чем в течение этого переиод в 2020 году. Кроме того, это также – самый высокий уровень наполнения хранилищ, начиная с 2011 года.