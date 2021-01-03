В течение первых часов празднования Нового года украинцы вызывают врачей скорой помощи из-за разных случаев. В частности, наиболее распространенной причиной является травмирование.

Самыми спокойными для работников скорой являются 10 секунд, когда украинцы поднимают бокалы. Об этом заявил заведующий одного из отделов Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Киева Александр Комашко, сообщает УНН.

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По его словам, выделить какую-то "наиболее распространенную тенденцию" вызовов скорой довольно сложно, так как случаи являются самыми разнообразными.

Пробка от шампанского кому-то куда-то попала, кто-то поскользнулся и упал, кто-то где-то ударился, кто-то успел напиться так, что Новый год не может встречать,

– рассказал врач.

Когда еще поступают вызовы

Комашко отметил, что вызовы из-за отравления и интоксикации медики получают в течение 1 – 2 дней после празднования Нового года.

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"Первые сутки – это, как правило, травмы, связанные с употреблением алкоголя", – подчеркнул врач.

Комашко также рассказал, что в течение 2 – 4 суток после празднований возникают обострения холециститов, панкреатитов, а также алкогольных и пищевых отравлений.