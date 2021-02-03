Масштабная авария произошла на Запорожской тепловой электростанции, которая является крупнейшей ТЭС в Украине. Вечером 3 февраля по неизвестным причинам остановились все блоки станции.

Источник: фейсбук Анатолия Анохина, 24 канал По словам местного депутата Анатолия Анохина, на ЗаТЕС произошел аварийный сброс пара. Из-за этого в Энергодаре и Днепрорудном и ближайших к ним населенных пунктах полностью исчезли свет, связь и интернет. Также Энергодар окутал вонючий дым. По неподтвержденным данным, в результате инцидента город хотели эвакуировать. Новость дополняется.