Из-за серьезной аварии на ТЭС Энергодар оказался в темноте, без воды и связи: видео
Масштабная авария произошла на Запорожской тепловой электростанции, которая является крупнейшей ТЭС в Украине. Вечером 3 февраля по неизвестным причинам остановились все блоки станции.
Источник: фейсбук Анатолия Анохина, 24 канал
По словам местного депутата Анатолия Анохина, на ЗаТЕС произошел аварийный сброс пара.
Из-за этого в Энергодаре и Днепрорудном и ближайших к ним населенных пунктах полностью исчезли свет, связь и интернет.
Также Энергодар окутал вонючий дым.
По неподтвержденным данным, в результате инцидента город хотели эвакуировать.
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