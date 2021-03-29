Из-за аварии ряд поездов Укрзализныци курсирует с опозданием: перечень направлений
Укрзализныця предупредила о задержке поездов из-за аварии "Интерсити" Киев – Запорожье, которая произошла днем 29 марта. По состоянию на вечер удалось восстановить движение поездов между Запорожьем и Днепром.
Источник:Укрзализныця
Как сообщил национальный перевозчик, поезд №731 Запорожье – Киев уже отправился из Запорожья и направляется с задержкой ориентировочно до 4 – 5 часов.
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Посадка на поезд №731 в Днепре планируется в 19:30. Между тем пассажиров бесплатно разместили в залах ожидания.
Также с опозданием следуют:
- №070 Мариуполь – Львов;
- №738 Запорожье – Киев;
- №012 Новоолексеевка – Киев;
- №010 Мариуполь – Киев;
- №116 Бердянск – Киев;
- №088 Новоолексеевка – Ковель.
Время опоздания составляет примерно 1 – 2 часа. Однако оно может корректироваться.
Указанные выше рейсы будут следовать по стандартному маршруту, но с замедлением по скорости. Просим пассажиров с пониманием отнестись к ситуации, а также бесплатно воспользоваться залами повышенной комфортности на вокзалах,
– написали в УЗ.
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Авария поезда Киев – Запорожье
- 29 марта примерно в 15:00 произошла авария с участием поезда №732 Киев – Запорожье. Известно, что с рельсов сошли 6 из 9 вагонов в 50 километрах к конечной станции – Запорожье. Во время инцидента в вагонах поезда находились 88 пассажиров.
- К счастью, никто из людей во время инцидента не пострадал. Укрзализныця уже создала комиссию, которая будет расследовать причины схода с рельсов вагонов.
- По предварительной информации, машинисту пришлось экстренно затормозить. Произошло это из-за повреждения рельсов.
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