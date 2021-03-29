Укрзализныця предупредила о задержке поездов из-за аварии "Интерсити" Киев – Запорожье, которая произошла днем 29 марта. По состоянию на вечер удалось восстановить движение поездов между Запорожьем и Днепром.

Как сообщил национальный перевозчик, поезд №731 Запорожье – Киев уже отправился из Запорожья и направляется с задержкой ориентировочно до 4 – 5 часов.

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Посадка на поезд №731 в Днепре планируется в 19:30. Между тем пассажиров бесплатно разместили в залах ожидания.

Также с опозданием следуют:

№070 Мариуполь – Львов;

№738 Запорожье – Киев;

№012 Новоолексеевка – Киев;

№010 Мариуполь – Киев;

№116 Бердянск – Киев;

№088 Новоолексеевка – Ковель.

Время опоздания составляет примерно 1 – 2 часа. Однако оно может корректироваться.

Указанные выше рейсы будут следовать по стандартному маршруту, но с замедлением по скорости. Просим пассажиров с пониманием отнестись к ситуации, а также бесплатно воспользоваться залами повышенной комфортности на вокзалах,

– написали в УЗ.

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