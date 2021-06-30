На обнародованном в сети видео заметно, что за кондукторшу, на которую напали неадекваты, вступились другие пассажиры.

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Детали конфликта в трамвае

На днях в городском трамвае Харькова произошел инцидент, в результате которого едва не пострадала молодая кондукторша.

Двое типов ударили девушку кондуктора 27-го трамвая и выбросили на улицу за то, что она просчиталась и не додала 5 гривен сдачи,

– говорится в сообщении.

На улицу к девушке и злоумышленникам вышли другие пассажиры трамвая. Они начали выяснять отношения, едва не дошло до массовой драки. За это время кондукторша вернулась в трамвай.

Злоумышленники напали на кондукторшу из-за сдачи: смотрите видео

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