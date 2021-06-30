На обнародованном в сети видео заметно, что за кондукторшу, на которую напали неадекваты, вступились другие пассажиры.
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Детали конфликта в трамвае
На днях в городском трамвае Харькова произошел инцидент, в результате которого едва не пострадала молодая кондукторша.
Двое типов ударили девушку кондуктора 27-го трамвая и выбросили на улицу за то, что она просчиталась и не додала 5 гривен сдачи,
– говорится в сообщении.
На улицу к девушке и злоумышленникам вышли другие пассажиры трамвая. Они начали выяснять отношения, едва не дошло до массовой драки. За это время кондукторша вернулась в трамвай.
Злоумышленники напали на кондукторшу из-за сдачи: смотрите видео
Инцидент с избиением водителя маршрутки в Ровно
- 7 июня на конечной остановке 47-го маршрута – магазин в селе Вересневое – 26-летний житель села Большая Омеляна ударил водителя маршрутки.
- В полиции отметили, что мужчина случайно встретил водителя и спросил его, почему он накануне отказал в остановке его матери. Тот не ответил и применил нецензурную брань. В ответ сын пассажирки разозлился и прибег к физической агрессии.
- 21 июня 56-летний водитель скончался в больнице.