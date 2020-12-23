Работники СБУ изъяли уникальную историческую достопримечательность, которую хотели вывезти на территорию Польши по заказу европейского клиента. Прижизненное издание "Кобзаря" Тараса Шевченко может стоить около 50 тысяч долларов.

Правоохранители изъяли драгоценности, которые являются историческими ценностями, на пункте пропуска Ягодин. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

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Все ценности планируют передать в Музейный фонд Украины.

Курьер с секретной посылкой

За попытку незаконного вывоза старинных вещей оперативники спецслужбы задержали курьера.

По данным следствия, он действовал по заказу киевлянина, который был лишь организатором преступления. Заказчиком выступал житель Европы.



В Украине осталось лишь 8 прижизненных изданий "Кобзарей" / Фото пресс-службы СБУ

Кроме уникального издания сборника Шевченко в 1860 году правоохранители изъяли также более 200 монет и украшений времен римской и кельтской культур.



У курьера нашли также монеты древних времен / Фото пресс-службы СБУ

Что же касается "Кобзаря", то он принадлежит к одному из последних прижизненных изданий Шевченко. В Украине, согласно официальным данным, таких осталось только 8.

Смотрите видео с изъятым прижизненным изданием "Кобзаря":