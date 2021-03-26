Службе безопасности Украины удалось не допустить незаконный экспорт украинских товаров военного назначения в Россию. Агрегаты были предназначены для военно-морского флота России, их хотели вывезти, прикрываясь гражданской продукцией.

Контрразведка СБУ установила детали преступления. Выяснили, что получить украинские агрегаты должны были предприятия военно-промышленного комплекса России, которые выполняли оборонные заказы.

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Товар задержали на таможенном посту "Запорожье". Документы, по которым хотели его экспортировать, имели недостоверные сведения. Речь идет о данных относительно его происхождения и конечной сферы использования.

При этом указанные товары поставлялись конечному заказчику как продукция производства российского предприятия в рамках реализации государственной программы РФ по импортозамещению,

– отметили в пресс-службе.

Важно! Согласно украинскому законодательству, экспортировать товары для военных нужд России – запрещено.



Товары, которые хотели экспортировать / Фото СБУ

Сейчас правоохранители проводят следственные действия.