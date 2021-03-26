Помощь агрессору: из Украины хотели незаконно экспортировать агрегаты для российских кораблей
Службе безопасности Украины удалось не допустить незаконный экспорт украинских товаров военного назначения в Россию. Агрегаты были предназначены для военно-морского флота России, их хотели вывезти, прикрываясь гражданской продукцией.
Источник:Пресс-служба СБУ
Контрразведка СБУ установила детали преступления. Выяснили, что получить украинские агрегаты должны были предприятия военно-промышленного комплекса России, которые выполняли оборонные заказы.
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Товар задержали на таможенном посту "Запорожье". Документы, по которым хотели его экспортировать, имели недостоверные сведения. Речь идет о данных относительно его происхождения и конечной сферы использования.
При этом указанные товары поставлялись конечному заказчику как продукция производства российского предприятия в рамках реализации государственной программы РФ по импортозамещению,
– отметили в пресс-службе.
Товары, которые хотели экспортировать / Фото СБУ
Сейчас правоохранители проводят следственные действия.
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