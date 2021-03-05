Пограничники не пропустили автобус из Украины и не разрешили въезжать на территорию ЕС. Дело в том, что один из пассажиров заявил, что у него положительный результат теста на COVID-19.

Произошел инцидент на Волыни, в пункте пропуска "Дорогуск – Ягодин". Как сообщает местное издание, произошло это 3 марта. Обратите внимание Самоизоляция обязательна не для всех: новые правила пересечения границы с Молдовой Почему завернули автобус На регистрации появился гражданин Украины, который сообщил, что у него положительный результат теста на COVID-19. Мужчина сказал, что чувствует себя хорошо и не имеет тревожных симптомов.

После этого автобус немедленно изолировали в месте, где пассажиры не могли контактировать с другими путешественниками, которые пересекают границу.

Всем пассажирам, которые путешествовали на этом автобусе, отказали во въезде в Польшу.

Пограничники объяснили, что их въезд может нести вред здоровью граждан Польши.

Автобус с 26 пассажирами: 25 граждан Украины и 1 гражданин Молдовы вернулся на территорию Украины. Польша усилила карантин Еще в конце февраля правительство Польши ввело дополнительные требования для въезда.

На польской границе, которая также является внешней границей ЕС, до сих пор действуют ограничения, связанные с COVID-19.

Это и ограничения на въезд иностранцев в Польшу, и обязанность пройти карантин после пересечения границы.

Карантин путешественники могут и не отбывать: для этого необходимо предоставить отрицательный результат теста на COVID-19, сделанный за 48 часов до поездки. Кто может попасть в Польшу По состоянию на март 2021 года в Польшу въезд ограничен. Попасть могут только некоторые категории граждан: являются супругами или детьми граждан Польши;

имеют Карту Поляка;

имеют право на постоянное или временное проживание;

имеют право на выполнение работ на территории Республики Польша на той же основе, что и граждане Польши,

имеют разрешение на трудоустройство или подтверждение намерения выполнения сезонных работ,

получают образование в Польше,

люди, которые едут транзитом.