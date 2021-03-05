Из Польши завернули украинский автобус: пассажир заявил, что у него COVID-19
Пограничники не пропустили автобус из Украины и не разрешили въезжать на территорию ЕС. Дело в том, что один из пассажиров заявил, что у него положительный результат теста на COVID-19.
Источник:Lublin112.
Произошел инцидент на Волыни, в пункте пропуска "Дорогуск – Ягодин". Как сообщает местное издание, произошло это 3 марта.
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Почему завернули автобус
- На регистрации появился гражданин Украины, который сообщил, что у него положительный результат теста на COVID-19. Мужчина сказал, что чувствует себя хорошо и не имеет тревожных симптомов.
- После этого автобус немедленно изолировали в месте, где пассажиры не могли контактировать с другими путешественниками, которые пересекают границу.
- Всем пассажирам, которые путешествовали на этом автобусе, отказали во въезде в Польшу.
- Пограничники объяснили, что их въезд может нести вред здоровью граждан Польши.
- Автобус с 26 пассажирами: 25 граждан Украины и 1 гражданин Молдовы вернулся на территорию Украины.
Польша усилила карантин
- Еще в конце февраля правительство Польши ввело дополнительные требования для въезда.
- На польской границе, которая также является внешней границей ЕС, до сих пор действуют ограничения, связанные с COVID-19.
- Это и ограничения на въезд иностранцев в Польшу, и обязанность пройти карантин после пересечения границы.
- Карантин путешественники могут и не отбывать: для этого необходимо предоставить отрицательный результат теста на COVID-19, сделанный за 48 часов до поездки.
Кто может попасть в Польшу
По состоянию на март 2021 года в Польшу въезд ограничен. Попасть могут только некоторые категории граждан:
- являются супругами или детьми граждан Польши;
- имеют Карту Поляка;
- имеют право на постоянное или временное проживание;
- имеют право на выполнение работ на территории Республики Польша на той же основе, что и граждане Польши,
- имеют разрешение на трудоустройство или подтверждение намерения выполнения сезонных работ,
- получают образование в Польше,
- люди, которые едут транзитом.
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