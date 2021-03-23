В Черновцах из окна областной госадминистрации выбрасывали мебель прямо во внутренний двор. Власти говорят: сработал человеческий фактор, ведь слесари захотели облегчить себе работу.

В помещении реорганизуют отделы и делают ремонт. Соответственно, появилось много мебели, которая будет идти в утиль.

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Почему мебель выбрасывали из окна

Курьезное видео с выбрасыванием мебели из окна обнародовал в своем фейсбуке депутат Черновицкого районного совета Артем Жук.

Ситуацию вскоре объяснили в Агентстве по обслуживанию помещения. Его директор Анатолий Федорук рассказывает, что сработал обычный человеческий фактор. Слесарям тяжело преодолевать 4 этажа, поэтому решили ускорить этот процесс.

Мебель, которую сбрасывали с высоты, не просто выбросят, а отдадут в котельную на отопление.

То, что не поддается ремонту, решили отдать в котельную. У них котел на дровах. Однако сработал человеческий фактор. У нас всего 3 слесаря, им тяжело постоянно спускаться-подниматься,

– рассказал Анатолий Федорук.

Впрочем, чиновник отметил: слесари получат замечания. Ведь не красиво, чтобы так в центре города из админздания летала мебель.

Традиция выбрасывать мебель