"Итальянские Черновцы": из окон ОГА во двор выбрасывали мебель – видео
В Черновцах из окна областной госадминистрации выбрасывали мебель прямо во внутренний двор. Власти говорят: сработал человеческий фактор, ведь слесари захотели облегчить себе работу.
Источник:"АСС"
В помещении реорганизуют отделы и делают ремонт. Соответственно, появилось много мебели, которая будет идти в утиль.
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Почему мебель выбрасывали из окна
Курьезное видео с выбрасыванием мебели из окна обнародовал в своем фейсбуке депутат Черновицкого районного совета Артем Жук.
Ситуацию вскоре объяснили в Агентстве по обслуживанию помещения. Его директор Анатолий Федорук рассказывает, что сработал обычный человеческий фактор. Слесарям тяжело преодолевать 4 этажа, поэтому решили ускорить этот процесс.
Мебель, которую сбрасывали с высоты, не просто выбросят, а отдадут в котельную на отопление.
То, что не поддается ремонту, решили отдать в котельную. У них котел на дровах. Однако сработал человеческий фактор. У нас всего 3 слесаря, им тяжело постоянно спускаться-подниматься,
– рассказал Анатолий Федорук.
Впрочем, чиновник отметил: слесари получат замечания. Ведь не красиво, чтобы так в центре города из админздания летала мебель.
Традиция выбрасывать мебель
- Похожая традиция с избавлением от вещи в Италии.
- Там считают, что старую мебель стоит выбрасывать на улицу.
- Чем больше выбросить старого, тем больше появится новых достижений и будет счастье в доме.
- При этом чаще всего хлам выбрасывают или просто из окон, или устраивают из него костер.
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