Новогодние игрушки уже почти 20 лет делают в небольшом городке Теребовля на Тернопольщине. Начинается все в стеклодувном цехе. Тамошние мастера позволили заглянуть за кулисы сотворения чуда.

Они показали весь процесс создания игрушек на елку. Подробнее – читайте в материале журналистов 24 канала.

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Выдувание игрушек

Многие работники в цехе занимаются изготовлением елочных украшений уже больше 20 лет. Они делятся: сперва каленое стекло нужно выдуть до нужной формы всего за 3 секунды, потому что плавится оно при 1000 градусов. Его нужно расплавить равномерно, чтобы выдуть или забросить в форму.



Стекло выдувают 3 секунды / Скриншот из видео

После этого изделие закаляют

Далее игрушку погружают в чан с теплой водой, встряхивают, и серебро оседает на стенках стекла. Все для того, что получить зеркальный эффект.

После выдувания стеклянного изделия идет этап посеребрения. То есть в шарик впрыскивается раствор коллоидного серебра и катализатора. Происходит химическая реакция под действием температуры,

– объяснила менеджер фабрики Анна Дзюбан.



Процесс изготовления елочных украшений / Скриншот из видео

Шарик погружают в краску и создают фон

Покрытые изнутри серебром шарики далее купают в специальной краске. Так создается основной фон новогоднего украшения. Затем за кисть берутся художники.



Игрушки раскрашивают вручную / Скриншот с видео

Краске нужно высохнуть

Чтобы раскрасить одну игрушку, художница должна нанести от 5 до 20 цветов. Нанеся один тон, мастерица отставляет украшение высыхать. Дальше все по кругу. Финишный аккорд – присыпка блестками.



Елочные украшения ручной работы / Скриншот из видео

Однако изготовленные здесь вручную новогодние украшения в Украине почти не встретишь. Заказывают мало, поэтому почти все украшения едут за границу.

В этом году экспорт составил 85%. Из которых 60% – это Польша, 20% – Беларусь и 5%– Италия. Остальное – на внутренний рынок. Изделия полностью ручной работы. Мы от традиционного производства отказываться не собираемся,

– рассказал директор фабрики Александр Дзюбан.

На фабрике в этом году разработали более 130 видов отделки игрушки. Говорят, запросы европейцев и американцев разные, разнятся и предпочтения украинцев. Но здесь мечтают, чтобы изготовленные вручную игрушки украшали не только зарубежные помещения, но и радовали на праздники украинцев.



Конечный результат / Скриншот из видео