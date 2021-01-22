Из Национального института рака похитили медпрепаратов и инструментов для операций более чем на 10 миллионов гривен. В хищении имущества подозревают сотрудника учреждения.

Имущество выносили в течение 2 лет

Гигантскую недостачу обнаружили во время аудита. Об этом информирует пресс-служба прокуратуры Киева.

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Именно подозреваемый получил на хранение приборы, лекарства и инструменты. К систематическим кражам, которые происходили в течение 2 лет – в 2019 – 2020, он привлек и сообщников.

В Национальном институте рака подсчитали: сумма ущерба поражает – более 10 миллионов в украинской валюте. Это подтвердили и эксперты, и акты инвентаризации.

Подозреваемому грозит до 12 лет заключения

Полиция начала уголовное производство. Сотруднику учреждения сообщили о подозрении в присвоении материальных ценностей в особо крупных размерах. За такой "преступный бизнес" фигуранту дела грозит до 12 лет за решеткой. Пока решают вопрос об избрании меры пресечения.

Обратите внимание! Как сообщили в самом Национальном институте рака, общий аудит аптечного склада назначил новый директор учреждения еще в мае 2020 года. Именно во время этих проверок и выявили результаты краж. После этого обратились к правоохранителям.