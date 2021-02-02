Из мозга достали обломок кости, – врач о пострадавшем во время пожара в "Эпицентре"
Врач рассказал о состоянии охранника, который пострадал во время пожара в "Эпицентре". Мужчине уже сделали операцию, во время которой из мозга достали обломок кости.
Источник: The Gard
О состоянии охранника рассказал главный врач Первомайской центральной городской больницы Олег Чекрыжов.
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Что с пострадавшим в пожаре
Жив, прооперирован, из мозга достали обломок кости черепа,
– рассказал Чекрыжов.
По словам врача, сейчас жизни пострадавшего ничего не угрожает.
Пожар в "Эпицентре" в Первомайске: коротко
- Днем 2 февраля загорелся новый торговый центр "Эпицентр" в Первомайске Николаевской области.
- Огонь быстро охватил всю площадь здания. Впоследствии пожар удалось локализовать на площади примерно 4 тысяч квадратных метров.
- Возле центра задержали 37-летнего мужчину. По информации полиции, он зашел внутрь "Эпицентра", напал с топором на 2 охранников и поджег здание.
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