Работники департамента внутренней безопасности полиции встретили жителя Житомира, который почти 2 года скрывался от правоохранителей за границей. Задержали мужчину в Дании, после чего, при содействии Интерпола, злоумышленника экстрадировали в Украину.

Источник: департамент внутренней безопасности полиции Украины

По данным следствия, задержанный был организатором группировки, которая занималась распространением амфетамина. Судя по тому, что мужчиной занимались именно работники внутренней безопасности, он мог работать в МВД.

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К преступной деятельности мужчина якобы привлек своих родных и близких.

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Полицейские задержали всех членов наркогруппировки / Фото полиции Украины

В прошлом году полицейские провели спецоперацию по разоблачению членов формирования, которое изготовляло и сбывало амфетамин.

4 участников группы задержали, но 50-летний главарь бежал за границу.

Как выяснили следователи, мужчина прихватил загранпаспорт родного брата и уехал с ним в Польшу.

Полицейские объявили беглеца в международный розыск, а попался он правоохранителям в Дании.

Мужчине и его приспешникам уже объявили подозрение в незаконном производстве и сбыте наркотических средств. Если его вину признают в суде, ему грозит от 9 до 12 лет лишения свободы.

Вскоре задержанному будут выбирать меру пресечения. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания.



Во время спецоперации полицейские задержали всех членов группировки, кроме главаря / Фото полиции Украины