19 февраля 1954 года Крым официально стал украинским. Тогда полуостров передавали запущенной пустыней, а оккупировали уже цветущим курортом. Москва превращает Крым в милитаристский плацдарм с элементами техногенных катастроф.

Версии о причинах решения отдать Крым Украине тогдашнего главы СССР Никиты Хрущева различаются, но до их сих пор используют российские пропагандисты. Впрочем они забывают рассказать о том, что Москва разрушает все, что сделала для Крыма Украина.

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Украинский Крым

Передача полуострова Украине спасла его от экономической и гуманитарной катастрофы. Именно в составе Украины начался его расцвет. С материковой Украины привозили материальные ресурсы.

Регион удалось восстановить и создать мощную винодельческую, добывающую, транспортную и курортную инфраструктуры.

Оккупация полуострова

После оккупации Крыма в 2014 году российские власти начали разрушать туристические достопримечательности полуострова, превращая его исключительно на военный полигон. Кремль наращивает военное присутствие в Крыму и намекает на размещение там баз с ядерными боеголовками.

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Милитаризация кажется российскому правительству важнее даже при недостатке питьевой воды для жителей. Сейчас в Крыму можно увидеть сухие реки и пустые водохранилища, а воду в городах полуострова предоставляют теперь по графику – по несколько часов в сутки.

Ситуация с водой в Крыму

По словам политолога Андрей Багинского, с подводных вод будут получать запасы пресной воды, потому что даже под самым морским дном есть какие-то запасы.

Это очень сложно и фактически ресурсов России не хватит, чтобы в нормальных объемах обеспечить водой оттуда всех крымчан и все домохозяйства,

– подчеркнул он.

Что в Крыму сейчас

Заместитель министра иностранных дел Эмине Джапаров отметила, что люди, которые поедут в Крым и не понимают контекста оккупации, увидят дороги, которые построила Россия. Также увидят объекты милитаризации Крыма, например, жилье для российских военных.

Преследование населения

Сразу после оккупации российские власти начали преследовать крымских татар, которые с первых дней выступали за сохранение Крыма в составе Украины. Только на этой неделе ФСБ России упекли за решетку еще 6 крымскотатарских активистов.



Суд в Симферополе арестовал всех задержанных крымчан / Фото Крымской солидарности

Сначала в их домах провели несанкционированные обыски и без присутствия адвокатов, а в конце – открыли статью за терроризм.

Реакция мира

Оккупацию и референдум по присоединению Крыма к России не признали ни в одной из цивилизованных стран мира. С 2014 года Россия находится под санкциями.

Украина инициировала создание Крымской платформы для решения вопросов с деоккупацией полуострова. Первый саммит должен состояться 23 августа этого года.

Обратите внимание! Создание Крымской платформы Зеленский инициировал в сентябре 2020 года. Подробнее читайте здесь.

Кто приедет на саммит

Свое участие подтвердили уже несколько стран, в частности – США, Великобритания и Турция. Зато Кремль решил использовать этот момент, чтобы поторговаться касательно восстановления подачи воды в Крым из Херсона.