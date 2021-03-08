Иванофранковец Роман Сорока хочет поставить кулинарный рекорд в домашних условиях – создать крупнейший в Украине шкварок. К этому он тщательно готовится и оттачивает мастерство.

Шкварки мужчина делает из кожи свиньи. Сначала тщательно чистит ее, отваривает, сушит, а дальше – жарит. За несколько секунд вырастает огромный хрустящий снек.

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Сейчас самый большой, который ему удалось сделать, был по размеру в 38 сантиметров.

Он манюнький. Конечно, в странах Латинской Америки делают значительно больше. Это нормально для них, ведь они этим занимаются всю жизнь. Я буду стараться, чтобы он был немного больше,

– заверил Роман Сорока.

Роман – радиоведущий, а приготовление шкварок – это его кулинарное хобби. Первые попытки начал делать еще 8 лет назад, когда увидел такие лакомства в английском сериале.

"Англичане – народ здоровый, рассудительный, ученый. Они 100% о своем здоровье заботятся очень хорошо. Возможно, именно благодаря этому продукту англичане покоряли моря, развивали капитализм, изобретали паровые машины и даже открывали теорию эволюции. Однако у нас, к сожалению , нет такого продукта, но есть сакральное животное – свинья", – сказал Сорока.



Роман Сорока лакомится шкварками с шоколадом / Скриншот с видео

"Хрюстики" от Романа Сороки

Свое блюдо Роман называет "хрюстиками". Начинал с маленьких снеков, постепенно совершенствуя технологию. Для этого штудировал рецепты даже на испанском языке.

По его словам, лакомиться шкварками можно с солью, различными соусами и даже с шоколадом.

С шоколадом – это гораздо вкуснее. Растапливаете шоколад. Вкуснятина и все,

– заверил Сорока.

Жена Романа – Лилия – увлечение мужа поддерживает. В сам процесс не вмешивается, но дегустирует с удовольствием.

"Я к каждому увлечению мужа отношусь очень положительно. Он креативный. Как говорится, Бог нам дал 1% таланта, а 99% – надо творить и много работать. Свиные шкурки, кстати, очень полезны. Много имеют витаминов", – рассказала Лилия Сорока.

Сейчас Роман оттачивает технологию изготовления гигантских шкварок, а дальше планирует сделать блюдо национальным рекордом.