Ивано-Франковская область находится в красной зоне карантина с понедельника, 22 февраля. Помимо уже имеющихся ограничений, в регионе ввели дополнительные ограничения с 25 февраля.

На Прикарпатье продолжает осложняться эпидемиологическая ситуация. За минувшие сутки зафиксировано более 700 новых случаев заболевания коронавирусом.

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Вчера, 24 февраля на внеочередном заседании региональной комиссии ТЭБ и ЧС утвердили дополнительные ограничения для жителей области.

С 25 февраля на Прикарпатье:

Запрещены регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров по пригородным и городским автобусным маршрутам общего пользования, а также электротранспортом.

Временно остановили пригородное железнодорожное сообщение. Дополнительно, руководство Укрзализныци приостановило продажу билетов на Ивано-Франковщину.

Все обучение должно происходить онлайн. На дистанционную учебу должны перейти учреждения дошкольного образования, учреждения общего среднего образования (в том числе специальные), внешкольного, профессионального, специализированного и высшего образования.

Работодателям рекомендовано ввести гибкий график работы. Или по возможности перевести рабочий процесс в дистанционный формат с сохранением заработной платы. При необходимости – обеспечить перемещение работников на работу и с работы.

Въезд на территорию области пока ограничен. Действуют 16 контрольно-пропускных пунктов, 5 из которых – круглосуточные. На них работают больше полутора сотен нацгвардейцев. На контрольно-пропускных пунктах проводят температурный скрининг и спрашивают о наличии респираторных симптомов.

Что уже запрещено:

работа торговых центров,

работа кинотеатров и других развлекательных заведений,

проведение культурных и религиозных заведений.

Однако продовольственные магазины и рынки не закрывают.

Также в Ивано-Франковской области развернули мобильный госпиталь, который обеспечит 120 койкомест.

Коронавирус в Украине

Напомним, правительство вернуло адаптивный карантин с 24 февраля 2021 года. Почти вся Украина находится в желтой зоне, однако Прикарпатье – в красной.



Правила адаптивного карантина / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала