На Прикарпатье ввели дополнительные карантинные ограничения: что под запретом
Ивано-Франковская область находится в красной зоне карантина с понедельника, 22 февраля. Помимо уже имеющихся ограничений, в регионе ввели дополнительные ограничения с 25 февраля.
Источник:УНИАН
На Прикарпатье продолжает осложняться эпидемиологическая ситуация. За минувшие сутки зафиксировано более 700 новых случаев заболевания коронавирусом.
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Вчера, 24 февраля на внеочередном заседании региональной комиссии ТЭБ и ЧС утвердили дополнительные ограничения для жителей области.
С 25 февраля на Прикарпатье:
- Запрещены регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров по пригородным и городским автобусным маршрутам общего пользования, а также электротранспортом.
- Временно остановили пригородное железнодорожное сообщение. Дополнительно, руководство Укрзализныци приостановило продажу билетов на Ивано-Франковщину.
- Все обучение должно происходить онлайн. На дистанционную учебу должны перейти учреждения дошкольного образования, учреждения общего среднего образования (в том числе специальные), внешкольного, профессионального, специализированного и высшего образования.
- Работодателям рекомендовано ввести гибкий график работы. Или по возможности перевести рабочий процесс в дистанционный формат с сохранением заработной платы. При необходимости – обеспечить перемещение работников на работу и с работы.
- Въезд на территорию области пока ограничен. Действуют 16 контрольно-пропускных пунктов, 5 из которых – круглосуточные. На них работают больше полутора сотен нацгвардейцев. На контрольно-пропускных пунктах проводят температурный скрининг и спрашивают о наличии респираторных симптомов.
Что уже запрещено:
- работа торговых центров,
- работа кинотеатров и других развлекательных заведений,
- проведение культурных и религиозных заведений.
Однако продовольственные магазины и рынки не закрывают.
Также в Ивано-Франковской области развернули мобильный госпиталь, который обеспечит 120 койкомест.
Коронавирус в Украине
Напомним, правительство вернуло адаптивный карантин с 24 февраля 2021 года. Почти вся Украина находится в желтой зоне, однако Прикарпатье – в красной.
Правила адаптивного карантина / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала
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