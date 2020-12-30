В Ивано-Франковске СМИ не пригласили на совещание с Зеленским: журналисты устроили флешмоб
Президент Украины Владимир Зеленский приехал в Ивано-Франковск на рабочее совещание. Местные средства массовой информации не смогли попасть на него.
В знак протеста издание "Галка" в заголовке написало, что президент провел "какое-то совещание". Об этом сообщили на сайте СМИ.
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Кто присутствовал на совещании
По данным издания, в ОГА собирались:
- президент Владимир Зеленский;
- руководитель Офиса Президента Андрей Ермак;
- новый глава Ивано-Франковской ОГА Андрей Бойчук;
- глава облсовета Александр Сыч;
- мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.
Протесты журналистов
На сайте "Галка" отметили, что впервые за годы независимости Украины на рабочее совещание в Ивано-Франковской ОГА не пригласили местного журналиста или представителя национальных телеканалов на Прикарпатье.
Местные медиа публикуют пустые полосы в новостях о заявлениях Зеленского. В частности издание "Ратуша" извиняется перед читателями за отсутствие информации.
Подробнее об этом мы вам, к сожалению, не расскажем, ведь представителей СМИ на эту важную импрезу не пригласили. И фото нет,
– отметили в сообщении.
Публикуют черные квадраты
"Блиц.Info" опубликовало черную картинку с надписью "Здесь могло быть фото президента, но СМИ не пригласили", а "Репортер" запостил черный квадрат.
Издания публикуют черные картинки в знак протеста / Фото "Блиц.Info"
Как протестуют в издании / Фото "Галка"
Медиа публикуют черные квадраты / Фото "Репортер"
Протест журналистов в Херсоне: коротко
- В июне 2020 года Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Херсон, но в облгосадминистрации не аккредитовали часть СМИ на встречу с главой государства.
- В ответ местные издания начали акцию протеста. На местных сайтах появлялись пустые страницы с новостями якобы со встречи, а вместо прямой речи Зеленского журналисты оставляли пробелы.
- Также вместо нескольких букв в фамилии президента ставили звездочки.
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