Президент Украины Владимир Зеленский приехал в Ивано-Франковск на рабочее совещание. Местные средства массовой информации не смогли попасть на него.

В знак протеста издание "Галка" в заголовке написало, что президент провел "какое-то совещание". Об этом сообщили на сайте СМИ.

Обратите внимание Зеленскому мешает отсутствие политической воли, – Солонтай о борьбе с олигархами

Кто присутствовал на совещании

По данным издания, в ОГА собирались:

президент Владимир Зеленский;

руководитель Офиса Президента Андрей Ермак;

новый глава Ивано-Франковской ОГА Андрей Бойчук;

глава облсовета Александр Сыч;

мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

Протесты журналистов

На сайте "Галка" отметили, что впервые за годы независимости Украины на рабочее совещание в Ивано-Франковской ОГА не пригласили местного журналиста или представителя национальных телеканалов на Прикарпатье.

Местные медиа публикуют пустые полосы в новостях о заявлениях Зеленского. В частности издание "Ратуша" извиняется перед читателями за отсутствие информации.

Подробнее об этом мы вам, к сожалению, не расскажем, ведь представителей СМИ на эту важную импрезу не пригласили. И фото нет,

– отметили в сообщении.

Публикуют черные квадраты

"Блиц.Info" опубликовало черную картинку с надписью "Здесь могло быть фото президента, но СМИ не пригласили", а "Репортер" запостил черный квадрат.



Издания публикуют черные картинки в знак протеста / Фото "Блиц.Info"



Как протестуют в издании / Фото "Галка"



Медиа публикуют черные квадраты / Фото "Репортер"

Протест журналистов в Херсоне: коротко