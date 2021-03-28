Ночью 28 марта в Ивано-Франковске произошел пожар в 5-этажном доме. В квартире на 1 этаже, которая вспыхнула, нашли тело мужчины.

Сообщение о возгорании поступило в Службу спасения около 5 утра. Огонь вспыхнул в многоэтажке на улице Северный Бульвар.

К теме Сокрушительный пожар во Львове: эвакуировали 15 человек – фото

Жителей эвакуировали с помощью автолестницы

Из-за пожара пришлось эвакуировать жителей верхних этажей. Их спустили с помощью автолестницы.

К сожалению, не обошлось без погибших. В квартире, в которой и начался пожар, спасатели нашли мужчину. Его вынесли на свежий воздух с надеждой спасти. Однако медики констатировали смерть.

Пожарные устанавливают причины пожара

Ликвидировали пожар всего за 25 минут. Сейчас пожарные устанавливают причины возгорания.



Жителей верхних этажей пришлось эвакуировать

В Харькове тоже горела 5-этажка

Отметим, что 2 дня назад загорелся многоквартирный дом в Харькове. Вспыхнули вещи и деревянное покрытие 5-этажки. С последнего этажа спасателям пришлось снимать бабушку и дедушку. Для этого использовали пожарную лестницу.