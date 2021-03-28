В Ивано-Франковске произошел пожар в 5-этажке: есть погибший
Ночью 28 марта в Ивано-Франковске произошел пожар в 5-этажном доме. В квартире на 1 этаже, которая вспыхнула, нашли тело мужчины.
Сообщение о возгорании поступило в Службу спасения около 5 утра. Огонь вспыхнул в многоэтажке на улице Северный Бульвар.
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Жителей эвакуировали с помощью автолестницы
Из-за пожара пришлось эвакуировать жителей верхних этажей. Их спустили с помощью автолестницы.
К сожалению, не обошлось без погибших. В квартире, в которой и начался пожар, спасатели нашли мужчину. Его вынесли на свежий воздух с надеждой спасти. Однако медики констатировали смерть.
Пожарные устанавливают причины пожара
Ликвидировали пожар всего за 25 минут. Сейчас пожарные устанавливают причины возгорания.
Жителей верхних этажей пришлось эвакуировать
В Харькове тоже горела 5-этажка
Отметим, что 2 дня назад загорелся многоквартирный дом в Харькове. Вспыхнули вещи и деревянное покрытие 5-этажки. С последнего этажа спасателям пришлось снимать бабушку и дедушку. Для этого использовали пожарную лестницу.
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