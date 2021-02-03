На смотровой площадке ратуши в центре Ивано-Франковска пара молодых людей занялась сексом, а прохожие снизу записали все на видео. Запись стала вирусной и разлетелась по сети.

Источник: фейсбук Руслана Марцинкива, блогер f.r.a.n.k.i.v.s.k.y.y.

Мэр города Руслан Марцинкив отреагировал на событие почти мгновенно, предложив ввести отдельную платную услугу для занятий любовью с прекрасным видом на город.

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Действительно ли чиновник хочет внедрить такие интересные услуги для жителей и гостей города, или он пошутил, неизвестно.

По его словам, собранные средства могут пойти на реставрацию ратуши.

Новую услугу введем на ратуше! 100 тысяч гривен за занятие любовью на фоне панорамы города! Все средства пойдут на реставрацию ратуши! Есть идея поручить КП "Центр развития города и рекреации"!,

– отметил Марцинкив.

Вирусное видео

Запись полового акта, который якобы совершили неизвестные, обнародовал в инстаграме местный блогер f.r.a.n.k.i.v.s.k.y.y. На записи не видно, решили ли молодые люди всех разыграть, или действительно поддались любовным утехам.

Смотрите видео интима на ратуше в Ивано-Франковске (18+):