На городском кладбище Ивано-Франковска ежедневно хоронят десятки людей. В городской ритуальной службе опасаются, что мест на кладбище может хватить только до начала сентября.

В целом с начала марта цифра похороненных уже пересекла отметку в 100 умерших. Подробнее об этом – читайте дальше.

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Чтобы успевать с таким объемом работы, в Ивано-Франковске организовали дополнительные рабочие бригады.

Директор коммунального предприятия "Городская ритуальная служба" Андрей Хрунык рассказал, к основной бригаде копателей относятся 5 мужчин. Они всегда занимались захоронениями. Однако пока созданы еще 2 дополнительные бригады – по 4 человека.

Действительно, сложные условия, это нагрузка. Людям порой приходится начинать работу и в 4 – 5 утра, а последнее погребение – в 16:30,

– отметил он.

В ритуальной службе взволнованы и количеством мест для захоронения. Опасаются, что с такими темпами их хватит до начала сентября.

Резервные участки на кладбище не пригодны для захоронения

Городское кладбище еще имеет в резерве более 5 гектаров земли, но эти территории совершенно не пригодны к использованию.

По словам Андрея Хруныка, резервные участки нужно:

расчистить;

распланировать сектора;

нарезать дороги.

"Только после этого мы сможем проводить следующие захоронения", – добавил директор коммунального предприятия "Городская ритуальная служба".

Такие работы обычно проводили летом. Учитывая действующие обстоятельства, в 2021 году это начнут делать сразу, как потеплеет.

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