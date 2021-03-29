Ивано-Франковская область может выйти из красной зоны в ближайшие дни, – Степанов
В Ивано-Франковской области почти полностью стабилизировалась ситуация с COVID-19. Регион может выйти из красной зоны уже в ближайшие дни.
Источник:24 канал
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире одного из украинских телеканалов. И добавил, что на Прикарпатье могут ввести ограничения оранжевой или желтой зоны.
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По словам главы Минздрава, улучшение ситуации наблюдается в тех областях, которые первыми попали в красную зону карантина. Это:
- Ивано-Франковская область;
- Закарпатская;
- Черновицкая.
Думаю, что в ближайшие дни Ивано-Франковская область по показателям может быть переведена на оранжевый или желтый уровень эпидопасности,
– отметил министр.
Он подчеркнул, что любая область может перейти из красной зоны до полной стабилизации, в зависимости от эпидемической ситуации.
"Именно поэтому мы и говорим о производительности адаптивного карантина, который действует на территории Украины", – подытожил Максим Степанов.
Ослабление карантина на Ивано-Франковщине: что известно
- Ивано-Франковская область одной из первых попала в красную зону. По решению Государственной комиссии ТЭБ и ЧС, с 26 февраля в регионе вступили в силу усиленные ограничения.
- С 29 марта на Прикарпатье начали ослаблять карантин. Почти на всех въездах в регион сняли блокпосты. Исключение – пост полиции возле населенного пункта Поляница, где остаются высокими показатели заболеваемости.
- Также возобновили работу детские сады. По словам председателя Комитета по вопросам здоровья нации Михаила Радуцкого, если эпидситуация в регионе улучшится, то с 5 апреля могут возобновить учебу в школах для учеников 1 – 4 классов.
Какие ограничения действуют в различных зонах карантина / Инфографика 24 канала
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