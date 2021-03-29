В Ивано-Франковской области почти полностью стабилизировалась ситуация с COVID-19. Регион может выйти из красной зоны уже в ближайшие дни.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире одного из украинских телеканалов. И добавил, что на Прикарпатье могут ввести ограничения оранжевой или желтой зоны.

Обратите внимание На Ивано-Франковщине ослабляют карантин: сняли блокпосты на въезде в область

По словам главы Минздрава, улучшение ситуации наблюдается в тех областях, которые первыми попали в красную зону карантина. Это:

Ивано-Франковская область;

Закарпатская;

Черновицкая.

Думаю, что в ближайшие дни Ивано-Франковская область по показателям может быть переведена на оранжевый или желтый уровень эпидопасности,

– отметил министр.

Он подчеркнул, что любая область может перейти из красной зоны до полной стабилизации, в зависимости от эпидемической ситуации.

"Именно поэтому мы и говорим о производительности адаптивного карантина, который действует на территории Украины", – подытожил Максим Степанов.

Ослабление карантина на Ивано-Франковщине: что известно

Ивано-Франковская область одной из первых попала в красную зону. По решению Государственной комиссии ТЭБ и ЧС, с 26 февраля в регионе вступили в силу усиленные ограничения.

С 29 марта на Прикарпатье начали ослаблять карантин. Почти на всех въездах в регион сняли блокпосты. Исключение – пост полиции возле населенного пункта Поляница, где остаются высокими показатели заболеваемости.

Исключение – пост полиции возле населенного пункта Поляница, где остаются высокими показатели заболеваемости. Также возобновили работу детские сады. По словам председателя Комитета по вопросам здоровья нации Михаила Радуцкого, если эпидситуация в регионе улучшится, то с 5 апреля могут возобновить учебу в школах для учеников 1 – 4 классов.



Какие ограничения действуют в различных зонах карантина / Инфографика 24 канала