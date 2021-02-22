Прикарпатья больше всех страдает от коронавируса COVID-19, там растет количество больных. Власти принимают ряд мер, чтобы сдержать распространение болезни. С 22 февраля область – в красной карантинной зоне.

Какие ограничения действуют в Ивано-Франковской области с 22 февраля, а что разрешено – читайте дальше.

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Что изменила красная зона

Запрещено

Работа торговых центров, спортзалов, кинотеатров и других развлекательных заведений, в частности – ночных клубов.

Работа заведений общественного питания. В то же время – им можно будет работать на вынос.

Проведение культурных и религиозных мероприятий.

Очное обучение для учащихся 5 – 11 классов, уроки проходят дистанционно.

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Обратите внимание! Новые ограничения не обходят горнолыжные курорты. Подъемники в Буковеле будут работать, но кафе и рестораны придется закрыть.

Разрешено

Продовольственные магазины и рынки не закрывают. Однако работать они будут только при условии соблюдения правил карантина.

Транспорт будет продолжать свою работу в обычном формате.

Образовательные учреждения для детей 1 – 4 классов и детские сады будут продолжать работать. Однако родители могут выбрать дистанционный формат.

Ситуация с COVID-19 на Прикарпатье

► Из-за ухудшения ситуации с COVID-19 в Ивано-Франковске начали разворачивать мобильный госпиталь, это обеспечит 120 койкомест. Полностью его укомплектовать планируют до начала марта.

► Также в области обустроили карантинные блок-посты, где проверяют состояние здоровья людей. Всего их – 16, 5 из них работают в круглосуточном режиме.

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Что предусматривает адаптивный карантин / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала