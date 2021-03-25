В Коломые женщину могут привлечь к административной ответственности за распространение ложной информации о вакцине против COVID-19. Коломыянка на собственной странице в фейсбуке писала, что препарат не прошел все необходимые испытания.

На противницу вакцинации составили административный протокол. По мнению правоохранителей, информация, которую обнародовала женщина, могла вызвать панику среди населения. Судебное заседание по делу состоится 8 апреля.

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Женщине грозит штраф или исправительные работы

За свои действия женщине грозит штраф от 10 до 15 необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до одного месяца с отчислением двадцати процентов заработка.

В Украине вакцинировали более 155 тысяч человек

Источник: Минздрав

Отметим, что по состоянию на 25 марта в Украине вакцинировали 155 586 человек. Один человек уже получил вторую дозу вакцины. Сейчас Минздрав зарегистрировал два препарата – Covieshield и CoronaVac.

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Экспорт первой вакцины – из Индии – сейчас прекратили. А вот препарат от производителя Sinovac только прибыл в Украину 25 марта. Первая партия насчитывала 215 тысяч доз.



План вакцинации украинцев / источник: Минздрав / инфографика 24 канала