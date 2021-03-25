На Ивано-Франковщине женщину будут судить за распространение фейков о вакцине против COVID-19
В Коломые женщину могут привлечь к административной ответственности за распространение ложной информации о вакцине против COVID-19. Коломыянка на собственной странице в фейсбуке писала, что препарат не прошел все необходимые испытания.
Источник:Коломыйский горрайонный суд
На противницу вакцинации составили административный протокол. По мнению правоохранителей, информация, которую обнародовала женщина, могла вызвать панику среди населения. Судебное заседание по делу состоится 8 апреля.
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Женщине грозит штраф или исправительные работы
За свои действия женщине грозит штраф от 10 до 15 необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до одного месяца с отчислением двадцати процентов заработка.
В Украине вакцинировали более 155 тысяч человек
Источник: Минздрав
Отметим, что по состоянию на 25 марта в Украине вакцинировали 155 586 человек. Один человек уже получил вторую дозу вакцины. Сейчас Минздрав зарегистрировал два препарата – Covieshield и CoronaVac.
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Экспорт первой вакцины – из Индии – сейчас прекратили. А вот препарат от производителя Sinovac только прибыл в Украину 25 марта. Первая партия насчитывала 215 тысяч доз.
План вакцинации украинцев / источник: Минздрав / инфографика 24 канала
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