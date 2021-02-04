На Ивано-Франковщине вспышка COVID-19: там усилили карантин – что изменится
В Ивано-Франковской области осложняется ситуация с COVID-19, там растет количество больных. Из-за этого в регионе ужесточили карантинные ограничения.
Источник: Ивано-Франковская ОГА
4 февраля там созвали внеочередное заседание комиссии ТЭБ и ЧС. Решение об усилении ограничительных мер приняли единогласно.
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"Мы должны реагировать быстро, чтобы прекратить рост и стабилизировать ситуацию с заболеваемостью на Прикарпатье", – отметил Андрей Бойчук, глава ОГА.
Что изменит усиление карантина
► На территории Ивано-Франковской области ограничили проведение массовых мероприятий, в которых принимают участие более 20 человек.
► Также там запретили регулярные и нерегулярные перевозки, если пассажиров в транспорте больше, чем мест для сидения.
► Кроме этого, ограничили деятельность заведений общественного питания (в частности – проведение банкетов, праздничных мероприятий).
► Ограничения касаются также проведения дискотек и работы развлекательных заведений (ночных клубов).
► В общественных местах усиленно будут проверять наличие у людей защитных масок.
Другие меры власти
Департаментам ОГА поручили развернуть в области 70 дополнительных коек для больных коронавирусом COVID-19, а также решить вопросы обеспечения их кислородом.
Кроме этого, как отметили в комиссии ТЭБ и ЧС, нужно увеличить количество тестирований на COVID-19 в Ивано-Франковской области.
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