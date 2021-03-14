На Прикарпатье задержали серийника – мужчина похищал запчасти дорогих автомобилей. Однако перед задержанием мужчина устроил с полицейскими погоню – на скорости 190 километров в час.

Похититель преимущественно действовал на территории западных областей, в том числе и Ивано-Франковской области. Местные правоохранители в течение 2020 года получали систематические сообщения о похищении фар и других запчастей из машин элитных марок.

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Последнее, что похитил мужчина, – фары Porsche Panamera

13 марта в полицию обратился житель Ивано-Франковска, который заявил, что у его Porsche Panamera ночью сняли передние фары. Полиция опросила свидетелей и пересмотрела видео с камер наблюдения. Правоохранители нашли машину, на которой и передвигался похититель.

Злоумышленник бежал от полиции и попал в ДТП

Уже 14 марта разыскиваемый Hyundai остановили. Однако водитель понял, что его собираются задерживать, потому нажал на газ. При этом он задел одного из правоохранителей.

На бешеной скорости – 190 километров в час мужчина протаранил несколько шлагбаумов и патрульное авто. Однако в Рогатине он не справился с управлением и попал в ДТП.

Задержанный – из Одесской области

Оказалось, что задержанному 30 он из Одесской области, а в западные регионы приезжал время от времени, чтобы осуществить кражи. Только за одну фару злоумышленник мог получить до 30 тысяч гривен.

Интересно! Как сообщает GALKA.IF.UA, именно этот человек похитил фары с Porsche блогерши СашиБо.

Смотрите фото из Рогатина:

Смотрите видео с места задержания: