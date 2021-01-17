В Косовском районе Ивано-Франковской области 16 января перевернулся квадроцикл. Из-за этого погиб 10-летний мальчик, а 26-летнюю женщину с травмами увезли в больницу.

Детали трагедии

Происшествие случилось в 20:00 в селе Космач. Об этом сообщает Управление по вопросам гражданской защиты ОГА.

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На квадроцикле находилось 4 человека, они ехали по грунтовой дороге.

Водитель квадроцикла не справился с управлением, в результате чего произошло опрокидывание транспортного средства,

– говорится в сообщении.

От полученных травм в карете скорой помощи по дороге в больницу умер 10-летний мальчик. Он жил в Космаче.

Другую травмированную женщину отвезли в Косовскую больницу.

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