На Ивано-Франковщине перевернулся квадроцикл: погиб 10-летний мальчик
В Косовском районе Ивано-Франковской области 16 января перевернулся квадроцикл. Из-за этого погиб 10-летний мальчик, а 26-летнюю женщину с травмами увезли в больницу.
Детали трагедии
Происшествие случилось в 20:00 в селе Космач. Об этом сообщает Управление по вопросам гражданской защиты ОГА.
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На квадроцикле находилось 4 человека, они ехали по грунтовой дороге.
Водитель квадроцикла не справился с управлением, в результате чего произошло опрокидывание транспортного средства,
– говорится в сообщении.
От полученных травм в карете скорой помощи по дороге в больницу умер 10-летний мальчик. Он жил в Космаче.
Другую травмированную женщину отвезли в Косовскую больницу.
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