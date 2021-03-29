В Ивано-Франковской области, которая находится в красной зоне, ослабляют карантин. С 29 марта почти на всех въездах в регион не будет блокпостов.

Посты полиции останутся лишь у населенного пункта Поляница. Об этом сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

Обратите внимание Красная зона карантина может пополниться еще одной областью

Соответствующее решение 29 марта приняла комиссия по чрезвычайным ситуациям. Нардеп от "Слуги народа" отметил, что ослабление карантина на Прикарпатье будет происходить поэтапно.

Комиссия сняла посты полиции на въездах в область, но оставила их возле населенного пункта Поляница, где остаются высокими показатели заболеваемости,

– отметил он.

Также на Ивано-Франковщине возобновляют работу детские сады.

По словам Радуцкого, если эпидситуация в регионе улучшится, то с 5 апреля могут возобновить обучение в школах для учащихся 1 – 4 классов.

Рекомендую не спешить с ослаблением карантина, – Радуцкий

Михаил Радуцкий считает, что не стоит спешить с ослаблением карантина. Ведь в Украине еще не наступил пик третьей волны COVID-19, поэтому следует внимательно смягчать ограничения.

"Если снять часть из них заблаговременно, то это может спровоцировать новую вспышку коронавирусной болезни", – подчеркнул он.

Справка. С 22 февраля в Ивано-Франковской области действовала красная зона карантина. Но соответствующее решение приняли местные власти. Впоследствии, по решению уже Государственной комиссии ТЭБ и ЧС, с 26 февраля в регионе вступили в силу усилении ограничения.