У Івано-Франківській області ускладнюється ситуація COVID-19, там зростає кількість хворих. Через це у регіоні посилили карантинні обмеження.

Джерело: Івано-Франківська ОДА

4 лютого там скликали позачергове засідання комісії ТЕБ та НС. Рішення щодо посилення обмежувальних заходів ухвалили одноголосно.

До теми "Запакована" реанімація: лікар з Франківська спростував спад захворюваності на коронавірус

"Ми повинні реагувати швидко, аби припинити ріст та стабілізувати ситуацію із захворюваністю на Прикарпатті", – наголосив Андрій Бойчук, очільник ОДА.

Що змінить посилення карантину

► На території Івано-франківської області обмежили проведення масових заходів, у яких беруть участь більше ніж 20 людей.

► Також там заборонили регулярні та нерегулярні перевезення, якщо пасажирів у транспорті більше, ніж місць для сидіння.

► Крім цього, обмежили діяльність закладів громадського харчування (зокрема – проведення банкетів, святкових заходів тощо).

► Обмеження стосуються також проведення дискотек та роботи розважальних закладів (нічних клубів).

► У громадських місцях посилено перевірятимуть наявність у людей захисних масок.

Інші заходи влади

Департаментам ОДА доручили розгорнути в області 70 додаткових ліжок для хворих на коронавірус COVID-19, а також розв'язати питання щодо забезпечення їх киснем.

Крім цього, як наголосили у комісії ТЕБ та НС, потрібно збільшити кількість тестувань на COVID-19 в Івано-Франківській області.

Довідка. Станом на 4 лютого на Івано-Франківщині підтвердили 49 479 випадків коронавірусу. Померли 957 людей. Одужали 43 216 пацієнтів.