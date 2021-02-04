На Івано-Франківщині спалах COVID-19: там посилили карантин – що зміниться
У Івано-Франківській області ускладнюється ситуація COVID-19, там зростає кількість хворих. Через це у регіоні посилили карантинні обмеження.
Джерело: Івано-Франківська ОДА
4 лютого там скликали позачергове засідання комісії ТЕБ та НС. Рішення щодо посилення обмежувальних заходів ухвалили одноголосно.
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"Ми повинні реагувати швидко, аби припинити ріст та стабілізувати ситуацію із захворюваністю на Прикарпатті", – наголосив Андрій Бойчук, очільник ОДА.
Що змінить посилення карантину
► На території Івано-франківської області обмежили проведення масових заходів, у яких беруть участь більше ніж 20 людей.
► Також там заборонили регулярні та нерегулярні перевезення, якщо пасажирів у транспорті більше, ніж місць для сидіння.
► Крім цього, обмежили діяльність закладів громадського харчування (зокрема – проведення банкетів, святкових заходів тощо).
► Обмеження стосуються також проведення дискотек та роботи розважальних закладів (нічних клубів).
► У громадських місцях посилено перевірятимуть наявність у людей захисних масок.
Інші заходи влади
Департаментам ОДА доручили розгорнути в області 70 додаткових ліжок для хворих на коронавірус COVID-19, а також розв'язати питання щодо забезпечення їх киснем.
Крім цього, як наголосили у комісії ТЕБ та НС, потрібно збільшити кількість тестувань на COVID-19 в Івано-Франківській області.
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