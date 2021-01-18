Состоялось заседание Трехсторонней контактной группы: о чем удалось договориться
Украинская делегация в ТКГ сообщила, что 18 января состоялось заседание подгруппы по безопасности. Сторонам удалось договориться о возобновлении газоснабжения в Марьинке.
Основные усилия украинской стороны были направлены на сохранение устойчивого режима прекращения огня. Об этом заявили на странице нашей делегации в ТКГ в телеграме.
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О чем договорились стороны
Во время видеовстречи стороны ТКГ договорились о возобновлении газоснабжения в Марьинке.
Основные усилия украинской делегации направлены на сохранение устойчивого режима прекращения огня и создание условий для дальнейшего перехода к следующим мерам, договоренным во время Парижского саммита: разведение сил и средств, разминирование участков местности и тому подобное,
– говорится в сообщении.
В то же время российская сторона настаивала на "совершенствовании координационного механизма для предотвращения нарушений режима прекращения огня".
Также украинская делегация предложила усовершенствовать следующие вопросы:
- недопущение нарушений режима прекращения огня, которые приводят к гибели и ранению украинских военнослужащих;
- содействие проведению инфраструктурных и ремонтных работ на линии разграничения.
Эти вопросы будут конкретизированы во время общего заседания ТКГ, которое состоится уже 21 января.
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