Украинская делегация в ТКГ сообщила, что 18 января состоялось заседание подгруппы по безопасности. Сторонам удалось договориться о возобновлении газоснабжения в Марьинке.

Основные усилия украинской стороны были направлены на сохранение устойчивого режима прекращения огня. Об этом заявили на странице нашей делегации в ТКГ в телеграме.

Важно Заседание ТКГ пройдет с 18 по 21 января: какие темы планируют обсудить

О чем договорились стороны

Во время видеовстречи стороны ТКГ договорились о возобновлении газоснабжения в Марьинке.

Основные усилия украинской делегации направлены на сохранение устойчивого режима прекращения огня и создание условий для дальнейшего перехода к следующим мерам, договоренным во время Парижского саммита: разведение сил и средств, разминирование участков местности и тому подобное,

– говорится в сообщении.

В то же время российская сторона настаивала на "совершенствовании координационного механизма для предотвращения нарушений режима прекращения огня".

Интересно! С июля 2020 года на Донбассе вступило в силу новое перемирие. Однако российские боевики постоянно его нарушают, обстреливая позиции украинских защитников. Только за минувшие сутки боевики на Донбассе 2 раза нарушили перемирие, обстреляв Широкино.

Также украинская делегация предложила усовершенствовать следующие вопросы:

недопущение нарушений режима прекращения огня, которые приводят к гибели и ранению украинских военнослужащих;

содействие проведению инфраструктурных и ремонтных работ на линии разграничения.

Эти вопросы будут конкретизированы во время общего заседания ТКГ, которое состоится уже 21 января.