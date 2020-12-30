Президент Украины Владимир Зеленский несколько месяцев назад говорил, что если Ирина Венедиктова до конца года не покажет результата, он ответит ей. Об этом он сказал в интервью BBC.

Она получила свою должность в марте 2020 года. И до его конца должна была показать результаты, то есть начать посадки, которые еще в президентской предвыборной кампании обещал Зеленский. Подробнее – в материале журналистов 24 канала.

Читайте Движется в нужном русле, – Венедиктова о деле "Приватбанка"

Громкие скандалы Венедиктовой

Однако пока Ирина Венедиктова запомнилась лишь громкими скандалами:

противодействие расследованиям НАБУ в отношении коррупционных дел;

"Роттердам+";

экстрадиция банкира Бахматюка;

торможение подозрения "слуге народа" Юрченко;

ступор по делу пленок окружного админсуда. Все это не добавило положительных баллов генпрокурору.

Ирина Венедиктова не действует, как независимая фигура и как человек, который стреммится к топ-посадкам и привлечению к ответственности топ-коррупционеров. Особенно, если эти лица близкие к окружению действующей власти,

– отметила исполнительный директор Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк.

Последнее громкое дело – Татаров

Последнее громкое дело, в котором фигурирует имя Венедиктовой, связано с заместителем главы Офиса Президента Олегом Татаровым. Ему "закидывают" причастность к фальсификации экспертизы по делу застройщика Максима Микитася. Офис Генеральной прокуратуры несколько раз срывал вручение подозрения Татарову.



Татаров – последнее громкое дело Венедиктовой / Фото 112 канала

А пока прокуроры отозвали ходатайство об избрании ему меры пресечения. Они сослались на то, что у них не было возможности ознакомиться со всеми материалами дела.

Из борца с коррупцией – в ее главу

По мнению депутата от фракции "Голос" Ярослава Юрчишина, ситуация с делом Татарова показывает, что и сам Зеленский из борца с коррупцией превратился в ее руководителя. Бездействие Венедиктовой в этом деле, в частности, еще больше занижает рейтинг президента.

"Здесь надо менять основных игроков. Надо менять Ермака, Татарова, Венедиктову. То есть тех, на кого Зеленский сейчас опирается", – отметил Юрчишин.

Важных достижений не было

Как сказал политолог Тарас Семенюк, институт Генерального прокурора в Украине всегда зависел от Банковой. Потому что генпрокурора назначают по квоте президента. Неудивительно, что Венедиктова выполняет свои обязанности так, чтобы не навредить Офису Президента. Эксперты отметили, что за период пребывания Венедиктовой на своей должности, в ее деятельности не было важных положительных достижений.

Обратите внимание Прощальный плевок Трампа, Венедиктова спасает Татарова и угрозы для Молдовы: блоги недели

Ожидается, что переломным моментом будет сильный 2021 год. Эксперты уже прогнозируют – если до этого момента Ирина Венедиктова не продемонстрирует никаких результатов, ее ожидает та же участь, что и предыдущего генпрокурора Руслана Рябошапки, то есть, отставка.