Нацгвардеец Виталий Маркив заявил, что в Италии обвинения обжаловало его испытательный приговор. Украинский военного 3 ноября 2020 полностью оправдали по делу об убийстве итальянского журналиста Андреа Роккели на Донбассе.

Об обжаловании оправдательного приговора сам Виталий Маркив заявил во время презентации исследования "Битва нарративов: дезинформация Кремля по делу Виталия Маркива в Италии".

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Влияние этого дела еще ощущается, и будет ощущаться, пока в ней не будет поставлена окончательная точка. Вообще такие вещи в голове не укладывались – это действительно происходит со мной,

– рассказал нацгвардеец.

Он сообщил, что сторона обвинения обжаловала оправдательный приговор, а поэтому в этой истории пока еще ничего не решено.

Дело Виталия Маркива: коротко