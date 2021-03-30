Маркив заявил, что в Италии обжаловали его оправдательный приговор
Нацгвардеец Виталий Маркив заявил, что в Италии обвинения обжаловало его испытательный приговор. Украинский военного 3 ноября 2020 полностью оправдали по делу об убийстве итальянского журналиста Андреа Роккели на Донбассе.
Источник:24 канал
Об обжаловании оправдательного приговора сам Виталий Маркив заявил во время презентации исследования "Битва нарративов: дезинформация Кремля по делу Виталия Маркива в Италии".
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Влияние этого дела еще ощущается, и будет ощущаться, пока в ней не будет поставлена окончательная точка. Вообще такие вещи в голове не укладывались – это действительно происходит со мной,
– рассказал нацгвардеец.
Он сообщил, что сторона обвинения обжаловала оправдательный приговор, а поэтому в этой истории пока еще ничего не решено.
Дело Виталия Маркива: коротко
- Украинского нацгвардейца обвинили в убийстве итальянского журналиста Андреа Роккели на Донбассе в мае 2014 года.
- Виталия Маркива задержали в Италии в 2017 году, когда он приехал к матери. Через 2 года его признали виновным в убийстве.
- Впрочем, после рассмотрения апелляции в 2020 году Апелляционный суд Милана оправдал украинского военного. Он вернулся в Украину.
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