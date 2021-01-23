В Италии приказали сети TikTok временно заблокировать учетные записи пользователей, возраст которых не удалось подтвердить. Все это произошло после смерти 10-летней девочки.

Она якобы играла в игру под названием "Удушье", в результате которой и погибла. Об этом сообщает The Guardians.

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Теперь итальянский орган по надзору за конфиденциальностью данных запрещает регистрироваться детям в возрасте до 13 лет. Это означает, что некоторые пользователи больше не смогут загружать видео или взаимодействовать с другими людьми в тиктоке. Однако это правило легко обойти.

Как следствие, все непроверенные учетные записи пользователей временно удалили минимум до 15 февраля.

Что известно о смертельной игре

В Палермо 10-летняя девочка участвовала в челендже в тиктоке. По так называемым правилам, нужно было накинуть ремень вокруг шеи и задержать дыхание. В то же время нужно было снимать все это на видео.

К сожалению, из-за этого девочка умерла в больнице после того, как ее обнаружила 5-летняя сестра в ванной со своим мобильным телефоном.

Родители говорят, что ничего об этом не знали.

Сейчас прокуратура начала расследование в отношении возможного подстрекательства к самоубийству. Они выясняют, приглашал ли девочку кто-нибудь принять участие в этом челендже.

Все, что известно о тиктоке – читайте в нашем материале.